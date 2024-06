Amazon, a questo prezzo la telecamera è praticamente regalata: sconto esagerato

La videocamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C400 è in offerta con uno sconto del 40% e costa meno di 40 euro. Immagini in altissima definizione e avvisi in tempo reale

Fonte foto: Xiaomi

Per migliorare la sicurezza dell’abitazione e scoraggiare la visita di ospiti indesiderati, le telecamere IP sono la scelta migliore. Da oramai diversi anni, le telecamere di sicurezza che puoi monitorare da remoto tramite l’app dello smartphone sono diventate una presenza costante nelle abitazioni smart delle famiglie italiane. Costano poco, sono facili da installare e assicurano un funzionamento H24 avvisandoti in tempo reale se notano qualche movimento anomalo. In questa categoria rientra anche la Xiaomi Smart Camera C400, videocamera di sicurezza che oggi trovi a un prezzo piccolissimo grazie alla super promo Amazon. Lo sconto del 40% fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un vero super affare.

Si tratta di una videocamera IP con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Sensore fotografico che assicura riprese con una risoluzione 2,5K per immagini nitide anche quando c’è poca luce. Inoltre, è dotata di un sistema innovativo che sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare i movimenti sospetti all’interno della tua abitazione e ti avvisa in tempo reale. Facile da installare e la puoi gestire anche da remoto con l’app dello smartphone. Insomma, un acquisto speciale che non puoi farti scappare oggi.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Smart Camera C400

Xiaomi Smart Camera C400 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da cogliere al volo. Oggi trovi la telecamera Xiaomi Smart Camera C400 a un prezzo di 39 euro grazie allo sconto del 40% presente nella pagina prodotto su Amazon. Uno sconto mai visto prima che ti permette di approfittare del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web per una videocamera con queste caratteristiche. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando effettui l’ordine). Non finisce qui: hai anche la possibilità di testarla con tutta calma grazie al reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Non farti scappare questa opportunità.

Xiaomi Smart Camera C400

Xiaomi Smart Camera C400: le caratteristiche tecniche

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere delle cifre enormi per un sistema di allarme, questa è la telecamera che fa per te. Stiamo parlando della Xiaomi Smart Camera C400, una videocamera con caratteristiche top come ad esempio il sensore fotografico che permette di registrare le immagini con una risoluzione 2,5K in modo da dare maggior risalto ai dettagli. Ogni singolo fotogramma ha una qualità assoluta e anche la visione notturna è decisamente migliore, senza i riflessi di color rosso che possono dare fastidio quando guardi la registrazione.

La puoi posizionare dove vuoi nella tua abitazione e tramite l’app per lo smartphone puoi anche decidere di ruotarla a 360 gradi orizzontalmente e di 106 gradi verticalmente, in modo da avere una copertura piena della stanza e della tua abitazione. Tra le funzionalità top assicurate dalla Xiaomi Smart Camera C400 c’è l’audio bidirezionale, in modo da parlare direttamente con chi è presente in casa. L’audio è chiaro e definito e riuscirai ad ascoltare al meglio ogni discorso. Non manca il monitoraggio dei movimenti che sfrutta l’intelligenza artificiale per avvertirti in tempo reale ogni volta che nota qualcosa di anomalo.

Le registrazioni possono essere salvate sia in locale installando una scheda microSD sia nel cloud sfruttando il servizio messo a disposizione direttamente dal colosso cinese. L’installazione è veramente molto semplice: basta scaricare sullo smartphone l’app di Xiaomi per la smart home e seguire i passaggi che vengono mostrati sullo schermo. Nel giro di cinque minuti la videocamera sarà già attiva e funzionante.

Xiaomi Smart Camera C400