Xiaomi, questo smartwatch è da comprare subito: il prezzo è crollato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questa è una di quelle offerte irrinunciabili che in vista del Natale fa sicuramente la differenza e che riguarda uno dei dispositivi tecnologici più apprezzati degli ultimi anni: lo smartwatch. La promo in questione riguarda lo Xiaomi Watch S1 Active, un orologio smart versatile e pensativo per la vita quotidiana e per chi ha una vita molto attiva. Ti aiuta a tenere sotto controllo tantissimi aspetti differenti della tua vita, dai principali parametri vitali fino a alle varie attività fisiche. Proprio quest’ultimo punto è uno dei più interessanti: lo smartwatch supporta più di 110 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale.

A catturare l’attenzione oggi, però, è il prezzo a cui lo troviamo su Amazon. Grazie a uno sconto straordinario del 55% il prezzo crolla e lo paghi meno della metà. Pagare meno di 90€ per un dispositivo con queste caratteristiche e qualità è un vero regalo e in vista del Natale non bisogna farselo scappare. Qualità Xiaomi a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Cosa chiedere di più? Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare a breve.

Xiaomi Watch S1 Active – nero

Xiaomi Watch S1 Active – blu

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Watch S1 Active: prezzo, offerta e sconto Amazon

La bontà della promo e dello sconto lo si intuisce da un semplice numero presente nella pagina prodotto: solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 1.000. E questo numero aumenterà sicuramente nei prossimi giorni e il merito è dello sconto del 55% che fa scendere il prezzo dello Xiaomi Watch S1 Active a 89,90€. Risparmi più di 100€ e fai un super affare: difficile trovare un dispositivo con le stesse qualità a un prezzo così basso. L’orologio viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna devi aspettare un po’ di giorni. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

Xiaomi Watch S1 Active – nero

Xiaomi Watch S1 Active – blu

Xiaomi Watch S1 Active – bianco

C’è anche una doppia promo molto interessante. Solo per pochi giorni trovi un bundle che comprende due Xiaomi Watch S1 Active, uno in colarazione nera e l’altro in colorazione blu, in offerta a 189,80€ con uno sconto del 52%. Il risparmio totale supera i 210€.

Due Xiaomi Watch S1 Active – nero

Xiaomi Watch S1 Active: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch per la vita attiva e per coloro che vogliono tenere sempre sotto controllo i principali parametri vitali. Lo Xiaomi Watch S1 Active è un orologio con un design moderno: quadrante circolare e ghiera in acciaio. Hai anche la possibilità di personalizzare lo schermo AMOLED da 1,43" ad alta luminosità con più di 200 watch faces, in base alle tue necessità.

Il vero punto forte del dispositivo riguarda le attività sportive. Supporta ben 117 modalità fitness, tra cui 19 di livello professionale come pallacanestro, tennis, nuoto e allenamento a intervalli ad alta intensità. Non manca poi la classica corsa, il ciclismo e anche il nuoto, essendo impermeabile fino a 50 metri. Per ogni attività puoi monitorare tante statistiche differenti, alcune delle quali di livello professionale. Sotto lo schermo trovi anche un chip GNSS dual-band che supporta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. In questo modo non perderai mai la la giusta direzione.

Non solo sport, ma anche salute. I sensori incastonati nella cassa permettono di tenere sotto controllo tantissimi parametri vitali differenti, a partire dalla frequenza cardiaca che puoi controllare in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro. L’orologio salva in automatico anche la curva della frequenza cardiaca a riposo per i 30 giorni precedenti, in modo da avere sempre sotto controllo quello che accade. Non manca il monitoraggio in tempo reale della saturazione dell’ossigeno nel e un report completo del riposo notturno. Per le donne c’è anche il tracciamento della salute femminile.

Grazie alla presenza del chip NFC puoi pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando direttamente lo smartwatch e utilizzando il chip NFC (funzionalità compatibile con le carte del circuito Mastercard). La batteria assicura un’autonomia di circa 15 giorni.

Xiaomi Watch S1 Active – nero

Xiaomi Watch S1 Active – blu