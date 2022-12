Xiaomi Watch S2 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Xiaomi Watch S2 è stato ufficialmente presentato in Cina. Dopo 9 mesi dal lancio del suo primo smartwatch Xiaomi Watch S1, seguito poi dal Watch S1 Active, l’azienda cinese torna con un nuovo modello che, a differenza del predecessore, è disponibile con la cassa in due dimensioni: 42 o 46 millimetri.

Questa è già una grande novità, visto che entrambi i modelli precedenti erano disponibili solo con cassa da 46 millimetri. Non cambia, invece, la cura costruttiva e la qualità del materiali mentre a livello estetico nel nuovo Xiaomi Watch S2 non si notano grosse modifiche rispetto agli altri due smartwatch di casa Xiaomi.

Xiaomi Watch S2: caratteristiche tecniche

Xiaomi Watch S2 mantiene la forma circolare, ma il cambio di dimensioni influisce logicamente su quello dello schermo. In entrambi i casi Xiaomi ha optato per un display AMOLED con risoluzione 466×466 pixel, da 1,32 pollici nel modello con cassa da 42 millimetri e da 1,43 pollici nella versione da 46 millimetri. Cambia anche la densità dei pixel che si attesta rispettivamente 335 e 326 PPI.

Entrambe le dimensioni vengono proposte con cinturino in silicone o in pelle. Quest’ultima versione, che è anche la più lussuosa, può contare su un vetro zaffiro a protezione del display, mentre quello con cinturino in silicone è protetto da un vetro normale.

Gli smartwatch dei giorni nostri si distinguono sempre di più per i dati sanitari che possono registrare e anche il nuovo Xiaomi Watch S2 non sfugge a questa regola. Lo smartwatch infatti include un sensore della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue. Importante anche quello che consente di sapere sempre la nostra temperatura corporea.

Xiaomi Watch S2 è in grado di calcolare l’indice di massa corporea (BMI), la massa muscolare e il metabolismo basale. E tutti questi dati sono consultabili anche dalla relativa app che si può scaricare sullo smartphone, a cui lo smartwatch viene associato tramite connessione Bluetooth 5.2.

Xiaomi garantisce la compatibilità del suo nuovo smartwatch con smartphone Android che montano almeno la versione 6 e iPhone con iOS a partire dalla versione 12.0. Xiaomi Watch S2 è in grado di collegarsi ai satelliti GLONASS, Galileo e Beidou, e non manca anche una connessione NFC per effettuare pagamenti tramite lo smartwatch.

La capacità della batteria cambia a seconda della dimensione dell’orologio: su quello da 42 millimetri c’è una batteria con una capacità di 305 mAh, sull’altro ce n’è una da 500 mAh. Questo si traduce, secondo Xiaomi, rispettivamente in 7 e 12 giorni di utilizzo.

Xiaomi Watch S2, prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch S2, al momento, è stato presentato solo per il mercato cinese. Probabilmente molto presto verrà lanciato anche a livello globale, e solo allora si sapranno i veri prezzi in euro. Ma conosciamo già i prezzi annunciati per la Cina, che sono chiaramente inferiori a quelli che vedremo in Europa: