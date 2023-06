XO Kitty, annunciato il futuro della serie

«Spero ci sarà una stagione 2», aveva dichiarato non molto tempo fa Jenny Han, ideatrice e produttrice esecutiva della serie Netflix intitolata XO Kitty, oltre che autrice di libri young adult. Ora è possibile dirlo ufficialmente: XO Kitty tornerà davvero con una seconda stagione. Lo spinoff di Tutte le volte che ho scritto ti amo continuerà dunque a raccontare le avventure della giovane protagonista, Katherine “Kitty” Song Covey, che nei primi episodi della serie gli spettatori hanno visto trasferirsi dagli Stati Uniti a Seoul per amore.

Cosa succede nella prima stagione di XO Kitty

Dopo il trasferimento in Corea del Sud per stare vicina al suo fidanzato coreano Daeheon Kim (interpretato da Choi Min-young), Kitty (Anna Cathcart) inizia a frequentare la Korean Independent School di Seoul, alias KISS, ma scopre presto che le cose non sono come si aspettava e, in particolare, che le relazioni sono particolarmente difficili. In più i sentimenti che nutre per il fidanzato vengono messi in crisi dalla conoscenza di Minho (Sang Heon Lee), il migliore amico di Daeheon, e di Yuri Han, una sua compagna di classe (interpretata da Gia Kim). Intanto, mentre si trova in Corea Kitty fa anche delle ricerche sulla madre per scoprire cosa si nasconde nel suo misterioso passato.

Alla fine della prima stagione (attenzione, seguono spoiler!) Kitty interrompe la sua relazione con Dae, viene espulsa dalla scuola e torna negli Stati Uniti. Nei nuovi episodi, quindi, la ragazza sarà di nuovo in America: dovrà imparare a gestire le proprie emozioni e anche fare luce sui reali sentimenti che nutre per Minho, che intanto le ha confessato di avere un debole per lei. Potrebbe esserci qualche ulteriore sviluppo con Dae, forse, dato che pare che l’ex ragazzo intenda riconquistarla.

Il cast di XO Kitty 2

«Oddio, sono tanto, tanto emozionata. Grazie mille a tutti coloro che hanno guardato la prima stagione. Non vediamo l’ora di tornare!», ha commentato Anna Cathcart quando la serie è stata rinnovata per la stagione 2. Cathcart certamente riprenderà il ruolo della protagonista, così come è prevedibile – pur in assenza, per ora, di conferme ufficiali – che tutto il cast principale verrà richiamato sul set. Sul punto non ci sono però a oggi altre notizie o aggiornamenti.

Quando esce XO Kitty 2

Per quanto riguarda la data di uscita di XO Kitty 2 su Netflix, manca al momento qualunque indicazione su una possibile data (o anche su un possibile anno). Dal momento che il rinnovo per la stagione 2 è appena stato annunciato, i tempi per la produzione dei nuovi episodi sarebbero comunque abbastanza lunghi. Di questi tempi bisogna però considerare un fattore aggravante: lo sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America è ancora in corso negli Stati Uniti. Come detto anche dalla stessa Jenny Han in passato, finché l’agitazione non cesserà non sarà possibile lavorare davvero alla seconda stagione.