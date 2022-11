You, quarta stagione in arrivo: ecco quando

Ci sono alcune novità in merito alla quarta stagione di You, il thriller psicologico di successo targato Netflix. Le prime tre stagioni sono sempre disponibili sulla piattaforma di streaming ed è questo il momento giusto per riguardarle, per ripassare la storia e per non farsi cogliere impreparati dall’arrivo del nuovo capitolo, il cui debutto su Netflix è stato leggermente anticipato rispetto a quanto annunciato in precedenza. Ecco allora tutto quello che sappiamo su You 4 e quando esce in streaming.

You 4, dove eravamo rimasti

Alla fine della terza stagione di You si pensava che Penn Badgley fosse diretto a Parigi in cerca di Marienne, la sua nuova ossessione. Invece, il quarto capitolo sarà ambientato a Londra. Anche la locandina della nuova stagione distribuita di recente da Netflix non lascia dubbi a riguardo e mostra il protagonista su un inconfondibile sfondo britannico, con tanto di bandierine del Regno Unito sventolanti.

Sempre nel finale della terza stagione, il protagonista è fuggito lasciandosi alle spalle (come d’abitudine) una scia di morte, perfettamente in linea con la sua ormai nota indole sociopatica e ossessiva: ha dato fuoco alla sua casa, inscenando il suicidio di Love. Ma a quanto pare ha già voltato pagina. Cosa accadrà a Londra? La storia si ripeterà ancora una volta? Gli spettatori sono pronti a scommettere di sì.

Ci sono diverse aggiunte al cast di You 4 e una di queste è Charlotte Ritchie nei panni di Kate, benestante e raffinata direttrice di una galleria d’arte e probabilmente nuova ossessione del protagonista, che nel frattempo sembra avere trovato un lavoro di copertura in ambito accademico. Gli altri nuovi interpreti della serie vestono i panni di vari personaggi decisamente altolocati che fanno parte della cerchia di amicizia di Kate: non è escluso che anche loro possano essere coinvolti, in modo poco piacevole, nelle trame del protagonista.

Il nuovo cast di You 4

Come detto, nel cast della quarta stagione di You ci sono alcune new entry. Oltre ai già noti Penn Badgley e Tati Gabrielle (che interpreta Marienne) e alla già citata Charlotte Ritchie (nei panni di Kate), si aggiungono Lukas Gag, Tilly Keeper (EastEnders), Amy Leigh Hickman (Strike Back) e Ed Speleers (Downton Abbey).

Quando esce You 4 in streaming

Quando la lavorazione della quarta stagione era appena iniziata, le previsioni più ottimistiche speravano che potesse uscire entro la fine del 2022. Non sarà così, ma fortunatamente i fan non dovranno aspettare molto.

La prima parte della serie sarà disponibile in streaming su Netflix dal 9 febbraio 2023, mentre la seconda parte sarà distribuita dal 9 marzo 2023 (in passato l’annuncio diceva 10 marzo, ma poi l’uscita è stata anticipata).