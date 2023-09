Fonte foto: dennizn / Shutterstock

YouTube continua a lavorare su nuove funzionalità da mettere a disposizione dei suoi utenti. Dopo il lancio degli Shorts, che ripropongono la formula introdotta da TikTok e ripresa poi da Instagram con i Reels, la piattaforma di streaming di Google guarda ora al mondo del gaming.

Il nuovo esperimento di YouTube si chiama Playables. Si tratta di una funzione che consente agli utenti di accedere ad alcuni giochi direttamente dall’app e dal sito web di YouTube. Per il momento, Playables è disponibile solo per alcuni tester.

Il progetto è simile a quanto sta facendo Netflix con i giochi (oggi la piattaforma di streaming offre oltre 70 giochi ai suoi abbonati). Gli utenti di YouTube inclusi nel test, tra un video e un altro, potranno passare qualche minuto con i giochi direttamente nell’app, senza dover installare alcun sofware esterno sul proprio dispositivo.

Come funziona Playables di YouTube

I test di Playables sono iniziati da poco: YouTube ha reso disponibile questa novità per alcuni utenti della piattaforma che ora hanno accesso ad un numero limitato di giochi tramite l’app e il sito web ufficiale.

YouTube Playables prevede l’elaborazione dei giochi direttamente sul dispositivo, senza ricorrere allo streaming. Niente a che vedere, quindi, con la tecnologia usata per il progetto Google Stadia, piattaforma chiusa a inizio 2023.

Per questo motivo, i giochi proposti da Playables di YouTube saranno titoli leggeri e in grado di funzionare anche su dispositivi con specifiche tecniche poco evolute rispetto a quelle di un PC o una console da gaming.

Quindi YouTube Playables offrirà giochi semplici, con una grafica non troppo elaborata ma con un gameplay in grado di attirare gli utenti, ideali per una partita veloce senza dover effettuare alcuna installazione.

Tra i giochi già disponibili, ad esempio, c’è Stack Bounce, un titolo decisamente immediato in cui il giocatore deve colpire con una pallina dei mattoni colorati. Nel corso del test, in ogni caso, potrebbero arrivare altri giochi ad arricchire il catalogo, ma sempre dello stesso tenore.

Attualmente, Playables è disponibile sia attraverso l’app mobile di YouTube che dalla versione web. In futuro, soprattutto se i primi feedback saranno positivi, Google potrà estendere il test anche ad altre piattaforme e, in particolare, all’app di YouTube per Android TV.

YouTube come Netflix

Playables potrebbe essere la risposta di YouTube a Netflix, e potrebbe diventare parte dei vantaggi di YouTube Premium, il servizio in abbonamento che elimina le pubblicità di YouTube, garantendo anche l’accesso a YouTube Music Premium.

Per gli utenti Premium potrebbe esserci l’accesso a Playables o, più probabilmente, la possibilità di accedere a titoli esclusivi e/o in anteprima rispetto al resto degli utenti della piattaforma. Tutto dipenderà, naturalmente, da come si concluderà il nuovo esperimento e da quanti utenti giocheranno e per quanto tempo.