Google sfida TikTok: come funziona YouTube Shorts

Anche Google si prepara a sfidare TikTok e lancia la versione beta di YouTube Shorts. Gli utenti potranno realizzare brevi video, della durata massima di 15 secondi, e personalizzarli aggiungendo musica, modificando la velocità di riproduzione e aggiungendo un titolo. Il tutto direttamente dall’app di YouTube.

La versione beta della nuova funzione di YouTube è già in fase di test in India. Una volta conclusi i test YouTube Shorts sarà lanciata a livello globale. Google offre ai suoi potenziali creator anche un nuovo strumento, la fotocamera Shorts, che consente dall’app di creare clip video, anche multiple per un totale di 60 secondi al massimo, e di personalizzare direttamente in app i contenuti. La fotocamera Shorts offre anche un timer per interrompere in automatico la registrazione, consentendo di girare filmati tenendo libere le mani. Il nuovo formato Shorts sarà visibile in un’apposita sezione nella Home Page di YouTube dove avrà una grande visibilità.

YouTube Shorts, come creare video brevi

La nuova funzione di YouTube Shorts, insieme allo strumento fotocamera dedicato, permette di creare video brevi della durata massima di 60 secondi combinando quattro clip da 15 secondi. Si tratta di una funzione disponibile solo per la versione per dispositivi mobili dell’app YouTube, che consente sia di caricare e modificare clip già filmate, sia di registrare un nuovo video direttamente in app, partendo da zero.

Per creare un video breve su YouTube dopo aver aperto l’app, basta toccare Crea e poi Video > Crea breve video. Premendo e lasciando il pulsante di registrazione si acquisiscono le clip, la cui durata dei segmenti può essere controllata dalla barra di avanzamento. Con il tasto Annulla si rimuovono le clip, mentre con Ripeti si aggiungono quelle eliminate. L’utilizzo di YouTube Shorts, quindi, si preannuncia molto semplice, intuitivo e veloce.

Dopo aver personalizzato il video con musica o con effetti di rallentamento o velocizzazione, l’utente toccando su Avanti potrà aggiungere un titolo lungo al massimo 100 caratteri. Infine, si potrà scegliere il pubblico di destinazione, ad esempio se è adatto anche alla visione da parte dei bambini o meno. Per completare l’operazione, sarà sufficiente cliccare su Carica.

YouTube Shorts, dove trovare i video brevi

I video caricati saranno visibili nell’apposita sezione Shorts disponibile nella versione beta dell’Home page di YouTube. Inoltre, potranno essere trovati nella sezione “Cosa guardare dopo”, nei feed delle Iscrizioni o ancora nella ricerca interna di YouTube. Il consiglio per gli utenti che vogliono divertirsi a creare i nuovi brevi video di YouTube è di inserire l’hashtag #Shorts nel titolo delle clip caricati e nella descrizione, così che venga mostrato nella sezione Shorts e sia più facile da trovare tra i risultati delle ricerche interne a YouTube.

YouTube Shorts, dove è disponibile

Al momento la versione beta di YouTube Shorts e dello strumento fotocamera è disponibile solo per gli utenti in India, ma Google ha fatto sapere che gli sviluppatori stanno lavorando per migliorarne le funzionalità prima di un rilascio anche in altri Paesi. Inoltre, chi vorrà caricare i brevi video potrà già farlo nella versione classica dell’app, inserendo l’hashtag #Shorts, che inserirà i video automaticamente nella nuova sezione.

L’obiettivo è rendere la nuova funzione uno strumento alla portata degli utenti in tutto il mondo, incoraggiando i creator a produrre nuovi contenuti per i loro fan. Un progetto che appare come una sfida a TikTok, proprio ora che l’app cinese sta affrontando problemi di sicurezza che hanno portato al divieto di utilizzo in diversi Paesi, tra cui l’India e gli Stati Uniti. Questa mossa segue quella di un paio di anni fa, quando Google portò su YouTube l’equivalente delle storie di Instagram.