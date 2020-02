Come vedere in TV e in streaming ZeroZeroZero

14 Febbraio 2020 - Tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano, ZeroZeroZero è la nuova serie TV prodotta da Sky che va in onda dal 14 febbraio 2020 fino al 6 marzo 2020. Otto puntate che mostreranno l’importanza che il mercato della droga ha assunto in questi anni e quanto il traffico di stupefacenti sia diventato internazionale e tocchi tutti i continenti.

La serie TV parte dal libro di Roberto Saviano e racconta il viaggio di un carico di droga dall’America Latina fino in Italia, dove lo aspetta la ‘Ndrangheta. Un viaggio che tocca tre continenti e diverse città: Messico, Colombia, Stati Uniti, Africa e Italia. Un lungo filo che tiene legate organizzazioni criminali e dipendenti politici corrotti. ZeroZeroZero viene trasmesso in esclusiva su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno, disponibile anche lo streaming su NowTV.

ZeroZeroZero: trama e anticipazioni

Un carico di cocaina che dall’America Latina deve arrivare fino in Italia girando i porti delle più importanti città americane, africane ed europee. ZeroZeroZero è una serie TV che racconta quanto la produzione di cocaina riguardi il mondo intero e non solo una determinata zona. Un racconto che mostrerà la ferocia dei cartelli messicani nel controllare la produzione della cocaina e l’importanza della ‘Ndragheta nella distribuzione. Ma anche la corruzione delle compagnie americane che gestiscono miliardi e miliardi di dollari provenienti dai traffici illeciti. Un viaggio lungo otto puntate.

ZeroZeroZero: il cast

Un cast internazionale per una serie senza confini territoriali. Tra i protagonisti troviamo Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo.

Internazionali anche i registi: Stefano Sollima, Janus Metz e Pablo Trapero.

ZeroZeroZero: le puntate

In totale sono otto le puntate della prima stagione di ZeroZeroZero. Ogni episodio dovrebbe avere una durata compresa tra i 50 e i 60 minuti. Le prime due puntate andranno in onda il 14 febbraio, mentre l’ultimo appuntamento è per il 6 marzo.

Ecco quando andranno in onda le otto puntate di ZeroZeroZero:

Prima puntata ZeroZeroZero: 14 febbraio

Seconda puntata ZeroZeroZero: 14 febbraio

Terza puntata ZeroZeroZero: 21 febbraio

Quarta puntata ZeroZeroZero: 21 febbraio

Quinta puntata ZeroZeroZero: 28 febbraio

Sesta puntata ZeroZeroZero: 28 febbraio

Settima puntata ZeroZeroZero: 6 marzo

Ottava puntata ZeroZeroZero: 6 marzo.

Come vedere ZeroZeroZero in TV

ZeroZeroZero è una produzione originale Sky-Cattleya e verrà trasmessa in esclusiva sui canali dell’emittente satellitare. La speranza è di ripetere lo stesso successo di Gomorra. Le puntate di ZeroZeroZero possono essere viste in TV sui canali Sky Atlantic e Sky Cinema Uno dalle ore 21:15.

Come vedere ZeroZeroZero in streaming

Disponibile anche lo streaming di ZeroZeroZero per gli abbonati Sky. Per seguire la serie TV on demand è necessario usare SkyGo, la piattaforma online accessibile dagli abbonati Sky.

Per guardare ZeroZeroZero in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali Sky e premere su Canali TV. Dalla lista che si apre bisogna selezionare Sky Atlantic o Sky Cinema Uno e cliccare sul tasto Play: nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della serie TV.

Come vedere ZeroZeroZero senza Sky

Se non avete un abbonamento a Sky c’è un’altra possibilità per guardare ZeroZeroZero in TV e in streaming: Now TV. Si tratta della piattaforma on demand di Sky che offre la visione di molti dei canali presenti sul satellitare. Tra i vari pacchetti disponibili, c’è anche quello dedicato alle serie TV con il quale poter vedere ZeroZeroZero senza fare l’abbonamento a Sky.