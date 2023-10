La serie tv sul Mostro di Firenze

Fonte foto: Netflix

Si intitola Il Mostro (The Monster) la nuova serie tv in quattro episodi interamente dedicata a quella che Netflix ha descritto come «una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del nostro paese: il Mostro di Firenze». Il colosso dello streaming ha annunciato l’inizio delle riprese negli scorsi giorni. La regia è nelle mani di Stefano Sollima, che ha già lavorato in passato a titoli come Romanzo Criminale, Gomorra, ZeroZeroZero, Suburra e Adagio, in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Il Mostro di Firenze: la storia vera

“Mostro di Firenze” è il nome con cui i media hanno ribattezzato il presunto serial killer che avrebbe compiuto diversi omicidi nei dintorni di Firenze tra il 1974 (ma forse anche prima) e il 1985. Il condizionale è d’obbligo perché, sebbene l’inchiesta abbia condotto a degli arresti e a delle condanne, di fatto il caso non è mai stato chiarito completamente e può essere tuttora considerato irrisolto. Le uccisioni attribuite al mostro di Firenze sono in tutto otto duplici omicidi. Le vittime erano sempre giovani coppie di fidanzati che si erano appartati in campagna e l’arma del delitto era sempre una Beretta Calibro 22.

Per quattro di questi omicidi vennero accusati Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Vanni fu condannato al carcere a vita ed è morto nel 2009 a 81 anni. Lotti è stato condannato a 26 anni di carcere ed è morto nel 2002 all’età di 61 anni. Le indagini hanno portato anche all’arresto di Pietro Pacciani, condannato in primo grado per gli omicidi e poi assolto in appello. È morto nel 1998 prima di essere sottoposto a un nuovo processo d’appello.

Cosa sappiamo della serie Il Mostro

La serie originale Netflix Il Mostro è scritta dallo stesso Sollima con Leonardo Fasoli, già suo collaboratore in Gomorra e ZeroZeroZero. «Ho approfondito tutto ciò che riguarda questo caso per circa un anno, ed è semplicemente una storia molto potente», ha detto Sollima in un’intervista esclusiva a Variety.

«È complicato e delicato, ovviamente, perché è una tragedia nazionale con molte vittime. È anche un caso irrisolto, sebbene siano stati fatti molti tentativi per risolverlo. Ad oggi non esiste un vero mostro, un vero unico colpevole per tutti i sedici omicidi. Ci sono tantissime mezze verità». Sollima ha poi aggiunto che a suo parere questa storia di cronaca nera può rappresentare in qualche modo il passaggio da un’Italia prevalentemente rurale a un’Italia più moderna, con la sessualità che inizia a essere percepita come mezzo di espressione. «Il momento in cui queste due culture, arcaica e moderna, si sono scontrate. Questo è ciò che mi ha colpito di più di questa storia», ha aggiunto.

Il Mostro su Netflix: trama e cast

Prodotta da The Apartment e da AlterEgo, la serie non presenterà una narrazione in ordine cronologico lineare, ma conterrà comunque la ricostruzione di fatti realmente accaduti, oltre a testimonianze dirette e atti processuali. «Paradossalmente, se leggi questa storia cronologicamente è più confusa che non affrontandola da diversi angoli», ha detto Sollima nell’intervista. Lo stile sarà sostanzialmente quello di una classica serie true crime, ma con spazio «per l’umanità dei personaggi». I nomi del cast non sono ancora noti.

Quando esce il Mostro in streaming

La data di uscita della serie Il Mostro su Netflix non è ancora stata annunciata. Tenendo conto che le riprese sono appena iniziate, può darsi che la serie arrivi in streaming nel corso del 2024.