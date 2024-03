Festa del papà 2024: cosa vedere in streaming

Fonte foto: Shutterstock

Il 19 marzo si festeggia San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Per questo motivo in diversi Paesi del mondo, Italia inclusa, è proprio questa la data in cui ricorre tradizionalmente la Festa del papà. Da Tutto in famiglia a This is Us, da Stranger Things a The Last of Us, sono tante le serie tv che hanno regalato al pubblico il ritratto di una figura paterna indimenticabile. Anche la Festa del papà 2024 allora può diventare una buona occasione per guardare o riguardare qualche episodio di queste serie tv del cuore. Per chi cerca un titolo da guardare in famiglia, invece, ci sono diverse novità appena uscite sulle principali piattaforme di streaming che possono incontrare i gusti di ogni genere di papà.

Date da mangiare a Phil

Non tutti i papà sono dei viaggiatori incalliti, ma non per questo non apprezzeranno le avventure del «buongustaio giramondo» Phil Rosenthal. Nella nuova stagione della docuserie Date da mangiare a Phil (la settima è disponibile su Netflix dal 1° marzo) il protagonista-conduttore va alla scoperta delle tradizioni gastronomiche di Mumbai, Washington, Kyoto, Islanda, Dubai, Orlando, Taipei e Scozia. Nelle otto puntate il linguaggio universale del cibo è sempre accompagnato dalla gioia della scoperta e della condivisione.

Iron Reign

I papà appassionati di thriller saranno forse lieti di condividere in famiglia la visione di Iron Reign, nuovo film thriller uscito su Netflix il 15 marzo. La trama ruota attorno ai loschi affari di Joaquin Manchado, proprietario del terminal principale del porto di Barcellona. Lo “scalo” riceve ogni giorno quasi seimila container e tra le svariate merci si nascondono circa trentamila chili di cocaina. È Manchado a gestire l’arrivo dei carichi illegali, ma quando un incidente imprevisto fa sparire un’importante quantità di droga inizia una vera e propria guerra.

Una commedia pericolosa

Papà preferisce un film leggero, ma con una trama avvincente? Ecco Una commedia pericolosa, da fine febbraio visibile in streaming su NOW. Diretta da Alessandro Pondi e con protagonista Enrico Brignano, questa commedia a tinte gialle racconta la storia di Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza di un centro commerciale. Una sera Maurilio vede la vicina di casa Rita litigare con uno sconosciuto che pare metterle le mani al collo. Convinto di avere assistito a un omicidio, chiama la polizia. Quando arrivano nell’appartamento di Rita, però, la donna sta bene e li guarda scioccati. Maurilio è l’unico a non mettere in dubbio ciò che ha visto e inizia così una rocambolesca indagine privata per scoprire la verità.

Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda

Per i papà appassionati di storia e politica il titolo giusto è Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda, docuserie del regista Brian Knappenberger (dal 12 marzo su Netflix). Partendo dallo sviluppo della bomba atomica, la docuserie racconta la proliferazione delle armi nucleari, la storia della guerra fredda, il crollo dell’Unione sovietica, l’ascesa di Vladimir Putin e l’invasione russa dell’Ucraina. Tra le numerose interviste ci sono anche quelle al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e all’ex presidente della CIA Robert Gate.

GENIUS: MLK/X

Sempre per gli amanti del genere storico su Disney+ dal 13 marzo è disponibile la nuova stagione della serie antologica GENIUS: MLK/X, già premiata con l’Emmy. I nuovi episodi si concentrano su Martin Luther King Jr. (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) e Malcolm X (interpretato da Aaron Pierre) raccontandone storia personale, relazioni, formazione e percorso politico.

Ferrari

Un’ulteriore alternativa è il film Ferrari: uscito nel 2023 e dal 15 marzo parte del catalogo Prime Video, è perfetto per i papà che vogliono approfondire una pagina di storia italiana, ma con un taglio cinematografico e non documentarisco. Diretto da Michael Mann, il film racconta infatti la vita e la storia dell’imprenditore Enzo Ferrari (interpretato da Adam Driver), fondatore dell’omonima casa automobilistica e della celebre Scuderia Ferrari. La trama si concentra in particolare sul tragico 1957, anno in cui il protagonista affronta la morte di un suo pilota, la recente scomparsa del figlio Dino e la scoperta da parte della moglie della sua relazione extraconiugale.