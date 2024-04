Come vedere la docuserie su Silvio Berlusconi

Fonte foto: B&B Film

«Non ti è mai venuto in mente di entrare in politica?», chiede Mike Bongiorno a un giovane Silvio Berlusconi. «No, io mi considero un uomo del fare: lasciami fare il mestiere che so fare, l’imprenditore», risponde lui tra gli applausi del pubblico in studio. È con questa sequenza d’archivio che si apre il trailer di Il giovane Berlusconi, nuova docuserie diretta da Simone Manetti e firmata da B&B Film che in tre puntate racconta la carriera imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023.

Silvio Berlusconi, imprenditore e politico

Nonostante quanto dichiarato durante l’intervista con Mike Bongiorno, come sappiamo le cose per Silvio Berlusconi sono poi andare diversamente. Nato nel 1936 a Milano, inizia la sua carriera imprenditoriale negli anni Settanta spaziando dall’edilizia allo sport, dall’editoria alle banche. Nel 1975 costituisce la holding Fininvest e, nell’ambito di quest’ultima, darà in seguito vita a Mediaset. Per questo Berlusconi è considerato il fautore della tv commerciale così come la conosciamo oggi.

Negli anni Novanta avvia la sua carriera politica: fonda il partito di centro-destra Forza Italia e nel 1994 viene eletto alla Camera dei deputati. Sostanzialmente da quel momento ricopre incarichi politici quasi ininterrottamente: è stato quattro volte Presidente del Consiglio ed è il politico che è rimasto in carica più a lungo in questo ruolo nella storia dell’Italia repubblicana.

Di pari passo con la carriera politica vanno i guai giudiziari. Negli anni Berlusconi è stato imputato in più di trenta procedimenti e nel 2013 è stato condannato in via definitiva per frode fiscale.

Il documentario sulla storia di Berlusconi

Il documentario in tre parti Il giovane Berlusconi punta a raccontare soprattutto i primi decenni di carriera dell’imprenditore e politico, dall’esordio nell’imprenditoria degli anni Settanta fino al debutto in politica del 1994. Per lo meno giudicando dal trailer, la docuserie promette di restituire almeno in parte l’aura controversa che ha sempre circondato questo personaggio della storia italiana recente.

Nelle puntate non c’è una voce narrante: le riprese di repertorio, in parte inedite o rare, si alternano alle testimonianze di chi ha conosciuto da vicino il giovane Berlusconi considerandolo un alleato oppure un avversario. Sono queste persone a proporre aneddoti personali, retroscena e analisi sulla figura di Berlusconi. Tra ministri, tecnici, direttori di rete, manager, pubblicitari e avvocati, non mancano interventi e dichiarazioni di volti particolarmente riconoscibili: Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello Dell’Utri, Achille Occhetto, Gianni Minoli, Pino Corrias, Iva Zanicchi e altri.

La docuserie è prodotta da B&B Film insieme alla società tedesca Gebreuder Beetz Filmproduktion e all’emittente franco-tedesca Zdf Arte ed è co-finanziata dalla Regione Lazio e dal programma Media di Europa Creativa. Le tre puntate durano 50 minuti ciascuna.

La docuserie su Berlusconi in streaming

La docuserie Il giovane Berlusconi esce l’11 aprile 2024 su Netflix.