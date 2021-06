Zerocalcare aggiorna i fan: quando esce la sua nuova serie Netflix

La serie del fumettista Zerocalcare per Netflix è stata annunciata a dicembre 2020 e dopo un lungo silenzio arrivano le prime indiscrezioni. A rilasciare è lo stesso fumettista, che ha pubblicato delle vignette sui suoi social network e un brevissimo video.

Per Zerocalcare questa è la prima serie d’animazione e Strappare Lungo i Bordi sarà ambientata nel noto universo narrativo dell’autore, composto da personaggi cult che i suoi fan hanno imparato ad amare nel tempo. Le vicende vedranno protagonisti Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, così come la madre rappresentata nei fumetti da una caricatura di Lady Cocca e il padre papero. Nell’annuncio sul proseguimento dei lavori, Zerocalcare ironizza sulle presunte minacce di Netflix alla sua famiglia se rivelerà troppo sulla nuova serie e si lascia andare a una indiscrezione preziosa: la data di uscita. Niente di preciso, ma che fa presupporre che la serie potrebbe arrivare in streaming su Netflix entro la fine del 2021.

Zerocalcare: quando arriva la serie Netflix

Dopo l’annuncio sulla prima serie di animazione di Zerocalcare per Netflix i fan sono in trepida attesa. Dallo scorso dicembre, infatti, nessuna notizia a riguardo è trapelata fino al 17 giugno. Lo stesso fumettista ha condiviso delle vignette e un breve video sui suoi profili Facebook e Instagram, raccontando come procede la lavorazione di Strappare Lungo i Bordi.

Zerocalcare scrive ai suoi follower: "Siccome mi viene chiesto tutti i giorni, il mio cuore trabocca di gioia nel poter infine aggiornavi su come procede la serie". Poi rappresentando Netflix come l’occhio di Sauron, il personaggio del Signore degli Anelli, spiega di non poter rilevare nulla sulla trama: rivelando anche solo un dettaglio, succederanno cose orribili ai suoi parenti e amici.

La data di uscita, anche quella, dovrà rimanere top secret, ma alla fine Zerocalcare riesce a dare un piccolo aggiornamento: "Uscirà. Non tra una settimana, ma manco tra un anno. ‘Na via de mezzo". Parole che fanno pensare che i fan potranno vedere la sua prima serie di animazione entro la fine del 2021 o al più nei primi mesi del 2022.

Zerocalcare: quello che sappiamo sulla serie Netflix

Al momento sono poche, anzi pochissime, le indiscrezioni su Strappare Lungo i Bordi, che sarà prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

Quel che è certo è che la storia sarà come sempre un’idea originale di Zerocalcare e vedrà protagonisti i suoi personaggi cult. Nuove avventure si prospettano per Zero, Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo, a cui presterà la voce l’attore Valerio Mastandrea.