ZTE Axon 60 Ultra ufficiale in Cina, le caratteristiche tecniche

ZTE Axon 60 Ultra è il nuovo smartphone top di gamma con connettività satellitare bidirezionale, destinato unicamente agli utenti governativi e aziendali in Cina

Fonte foto: ZTE

ZTE Axon 60 Ultra è il nuovo smartphone top di gamma del colosso della tecnologia, destinato unicamente agli utenti governativi e a quelli aziendali sul mercato cinese.

Un dispositivo tanto potente quanto “misterioso” visto che una parte della scheda tecnica non è stata volutamente esplicitata dall’azienda produttrice, probabilmente per tenere al sicuro questi utenti premium a cui si rivolge il device.

Merita una menzione a parte la presenza della connettività satellitare bidirezionale basata sulla rete satellitare cinese Tiantong e ZTE Hongyu in orbita geostazionaria che generalmente viene utilizzata in caso di emergenze gravi e catastrofi ambientali. Al momento, stando alle dichiarazioni dell’azienda cinese e visto il numero limitato di satelliti geostazionari disponibili, ci sarebbero alcune limitazioni nell’utilizzo di questa tecnologia ma, con lo sviluppo di satelliti ad uso civile le cose sono destinate a migliorare e ad espandersi.

ZTE Axon 60 Ultra: scheda tecnica

Il nuovissimo ZTE Axon 60 Ultra ha un display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5k e refresh rate variabile fino 120 Hz. Lo schermo è certificato SGS low blue light a garanzia di basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per la vista.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ma non sono note le informazioni sulla rama RAM (che sappiamo essere di tipo LPDDR5X) e sulla memoria di archiviazione (di tipo UFS 4.0).

Stando alle indicazioni è presente anche un chip di sicurezza sviluppato dalla stessa ZTE ed utilizzato per proteggere i dati sensibili degli utenti. Non ci sono maggiori informazioni al riguardo ma, trattandosi di uno smartphone destinato a agli utenti governativi e aziendali è più che legittimo un occhio di riguardo verso la sicurezza.

Il comparto fotografico è composto da due sensori, il principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) mentre il secondo è un ultra-grandangolare, sempre da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G advanced a garanzia di una velocità di trasmissione dati ancora più elevate, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC, i sistemi per la comunicazione satellitare bidirezionale e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio è composto da due altoparlanti compatibili con DTS:X Ultra.

La batteria ha una capacità di 6.000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charge da 80 W. Non specificato il sistema operativo ma, molto probabilmente, si tratta di una versione personalizzata di Android 14.

Infine, questo smartphone è certificato IP68 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

ZTE Axon 60 Ultra: prezzo e disponibilità

Secondo le prime dichiarazioni di ZTE, il nuovo Axon 60 Ultra non è destinato al mercato globale e, quindi, resterà un’esclusiva per i consumatori cinesi.

Tuttavia, stando sempre alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, c’è in programma il lancio di un secondo top di gamma con connettività satellitare che dovrebbe arrivare entro la fine del 2024 e che sarà, invece, destinato al mercato globale. Non è chiaro se si tratterà di una versione “consumer” dello ZTE Axon 60 Ultra o se si tratterà di uno smartphone tutto nuovo.