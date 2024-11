ZTE Blade V70 ufficiale, scheda tecnica e prezzo del nuovo low-cost

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nelle scorse ore ZTE ha pubblicato sul sito ufficiale la scheda tecnica di un nuovo dispositivo, si tratta dello ZTE Blade V70, naturale erede del precedente ZTE Blade V60 uscito all’inizio di quest’anno. Come per il precedente modello, anche stavolta l’azienda cinese focalizza la sua attenzione verso la fascia più bassa del mercato, con un device caratterizzato da un comparto hardware semplice e senza troppe pretese, immaginato principalmente per contenere i costi.

A onor del vero, però, non sappiamo tutto su questo prodotto e una parte della scheda tecnica rimane avvolta nel mistero così come anche la disponibilità e il prezzo.

ZTE Blade V70: scheda tecnica

Il nuovo ZTE Blade V70 ha un display IPS LCD che misura 6,7 pollici, con risoluzione HD (720×1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Presente anche la Live Island 2.0, altra rivisitazione della Dynamic Island di Apple ma per device Android, sviluppata per fornire all’utente informazioni sul telefono, come il livello di batteria residuo, ad esempio.

Sconosciuto il processore in dotazione con l’azienda produttrice che si limita a descriverlo come un Octa-core da 2.0 GHz e che, probabilmente, è uno dei vari chip low-cost prodotti da Unisoc, a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il produttore parla anche di alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale di cui, però, conosciamo solo i nomi e non i dettagli anche se è facile intuirne il funzionamento. Con Organizzation & Storytelling, ad esempio, il device dovrebbe fornire all’utente un aiuto per organizzare i contenuti al suo interno e, forse, per la scrittura di testi. AI Face Stickers, forse, dovrebbe essere un sistema AI per creare adesivi dalle proprie foto.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP con autofocus veloce PDAF e altri due sensori non meglio specificato che, probabilmente, dovrebbero essere componenti adibiti alla profondità di campo e agli scatti macro. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Anche qui dovrebbero esserci alcune funzioni AI come Magic Unblur e Best Take che dovrebbero aiutare il device a scattare foto migliori.

Sconosciute le informazioni sulle connessioni e non conoscendo il chip in dotazione è possibile solo azzardare qualche ipotesi. Trattandosi di un low-cost è lecito supporre che non c’è il 5G, oltre a questo non dovrebbero mancare il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, probabilmente l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. Dalle foto ufficiali, inoltre, è possibile vedere chiaramente l’USB-C e l’ingresso per il jack 3,5 mm.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MyOS 14.

ZTE Blade V70: prezzo e disponibilità

Da quello che sappiamo il nuovo ZTE Blade V70 sarà disponibile in tre colorazioni Glacier Green, Stardust Grey e Sunshine Gold ma, per il momento, non ci sono ancora informazioni confermate sull’arrivo sul mercato e sul prezzo che, trattandosi di un low-cost, dovrebbe essere decisamente contenuto. Sconosciute anche eventuali indicazioni sull’arrivo di una versione Global.