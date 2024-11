10 Lives - Un gatto fortunato: dove vederlo in streaming

Fonte foto: Sky

Una storia magica (e con una morale) che promette di intrattenere grandi e piccoli. Il protagonista? Un gatto dispettoso che, una volta esaurite le sue nove vite, fa di tutto per ottenerne almeno una in più e provare a fare la differenza per Rose, la studentessa che si è presa cura di lui per tutta la vita. È questo in breve 10 Lives – Un gatto fortunato, il divertente film di animazione Sky Original che sarà disponibile fra pochi giorni in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Trama di 10 Lives – Un gatto fortunato

Il protagonista del film di animazione 10 Lives – Un gatto fortunato è Beckett, un gatto viziato ed egoista che dà totalmente per scontata la fortuna che gli è capitata: una bella casa e una padrona amorevole di nome Rose che, fin da quando è cucciolo, fa di tutto per lui.

Ma tutto sta per cambiare quando il micio perde incautamente l’ultima delle sue nove vite. Quando si ritrova davanti alla guardiana del Paradiso, Beckett implora per avere una nuova possibilità sulla Terra.

Così riesce a ottenere una nuova serie di nove vite, ma non sa che ciascuna di esse lo farà reincarnare in una specie animale diversa: pesce rosso, cavallo, cane, scarafaggio, pappagallo…

Ognuna di queste nuove vite diventa per Beckett l’occasione per provare ad aiutare la sua padrona, che è una studentessa che si dedica alla salvaguardia delle api e con il desiderio di avere un impatto positivo sul mondo e sull’ambiente. La ragazza non sa però che alcuni malvagi personaggi tramano alle sue spalle.

Il trailer italiano di 10 Lives – Un gatto fortunato

Facendo per una volta il bene degli altri e non il proprio, Beckett avrà la possibilità di imparare una preziosa lezione da ciascuna delle sue nuove nove vite animali. Questo il trailer italiano del film di animazione.

Chi c’è nel cartone 10 Lives – Un gatto fortunato

Il film d’animazione Sky Original è diretto da Christopher Jenkins, che nel corso della sua carriera ha messo la firma su numerosi film di animazione tra cui alcuni grandi classici come Hercules, La Sirenetta, Aladdin, Pocahontas e Il Re Leone.

Jenkins ha anche scritto il film insieme a Karen Wengrod e Ken Cinnamon. Nel voice cast della versione originale ci sono Mo Gilligan, Simone Ashley, Sophie Okonedo, Zayn Malik (che firma anche le musiche),Dylan Llewellyn, Jeremy Swift, Tabitha Cross e Bill Nighy.

Come vedere 10 Lives – Un gatto fortunato in streaming

A gennaio 2024 il film di animazione è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Ad aprile di quest’anno è stato invece distribuito nel Regno Unito ed è in programma la distribuzione negli Stati Uniti.

10 Lives – Un gatto fortunato sarà disponibile per il pubblico italiano su Sky Cinema e in streaming su NOW dal 9 novembre 2024.