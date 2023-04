3 nuove serie che parlano d’amore da vedere subito

Dopo l’inaspettata fine della sua relazione, una dirigente del settore turistico accetta l’incarico di recarsi in Vietnam, sotto copertura, per scoprire l’industria del turismo locale. Insieme alla sua guida vietnamita imparerà che le sorprese più belle – nei viaggi e nell’amore – accadono quando ci si allontana dal tragitto prestabilito. È questa la trama di Guida turistica per innamorarsi, commedia romantica in uscita su Netflix il 21 aprile. Film a parte, però, ci sono anche diverse nuove serie tv romantiche da vedere in streaming. Ecco tre storie sull’amore da non perdere.

Amore (e guai) a Parigi

L’amore arriva quando meno te lo aspetti. Lo insegnava Bridget Jones e lo spera con tutto il cuore Jul, la protagonista di questa dolce e ironica commedia francese a puntate creata da Pascale Pouzadoux. Jul ha 36 anni, è disoccupata, maldestra, senza figli ed è appena stata lasciata. Mentre si trova in taxi, di ritorno dal matrimonio della sorella minore, risponde al telefono: è Max, che le fa una proposta di matrimonio stupenda.

Jul è estasiata, ma c’è un problema: lei non conosce nessun Max. Il telefono a cui ha risposto non è suo, ma è stato dimenticato nel taxi dalla legittima proprietaria. Con l’aiuto delle sue due migliori amiche, Jul decide di non avvertire la fortunata donna alla quale Max ha appena fatto la proposta ma di provare a ritrovare, sedurre e sposare quest’uomo ideale. Ci riuscirà? La serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 9 aprile.

L’estate in cui imparammo a volare

Tully e Kate sono migliori amiche fin dagli anni dell’adolescenza ma, dopo aver condiviso molte difficoltà, accade qualcosa che le separa definitivamente. La serie L’estate in cui imparammo a volare racconta (su tre diverse linee temporali) le vicende sentimentali, e non solo, delle due donne protagoniste. La prima stagione è uscita su Netflix nel 2021, mentre la prima parte della seconda è disponibile dal 2022. I sette episodi finali (la seconda parte della seconda stagione, quindi) usciranno invece su Netflix il 27 aprile.

Nelle nuove puntate si scoprirà che cosa ha causato la fine del forte legame tra Tully e Kate. Mentre quest’ultima deve affrontare le dolorose conseguenze della missione di Johnny in Iraq, la prima vive un difficile momento lavorativo e decide di andare in cerca del padre che non ha mai conosciuto. Nel cast ci sono Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ali Skovbye, Roan Curtis, Ben Lawson, Beau Garrett, Yael Yurman, India de Beaufort, Greg Germann, Jolene Purdy e Ignacio Serricchio.

Le piccole cose della vita

L’amore non è solo quello che si prova per l’altra persona in una relazione, ma anche, o forse soprattutto, quello per sé stessi. In questo senso, Le piccole cose della vita è certamente una serie che parla di amore e di rinascita. La protagonista è Clare (interpretata da Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi: il suo matrimonio sta andando a rotoli, la figlia adolescente la allontana e la sua carriera è in stallo. Nonostante tutto questo la donna inizia di malavoglia a firmare la rubrica di consigli Dear Sugar, che riscuote grande successo.

All’inizio Clare pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno, dato il caos della sua vita sentimentale, famigliare e lavorativa. Invece, questa opportunità professionale diventa l’occasione per curare le sue ferite e ritrovarsi. La serie in otto episodi, disponibile dal 7 aprile su Disney+, è basata sul bestseller di Cheryl Strayed. Nel cast ci sono anche Sarah Pidgeon, Quentin Plair e Tanzyn Crawford.