3 nuove serie in arrivo in autunno su NOW

Fonte foto: Sky

Cosa ci attende a settembre? Il rientro dalle vacanze, certamente, e probabilmente il ritorno in ufficio e alle solite incombenze quotidiane dentro e fuori casa. Su Sky e in streaming su NOW, però, ci attende anche un autunno di nuove uscite interessanti. In particolare, ci sono tre serie tv in arrivo prossimamente da tenere d’occhio. Ecco quali sono, di cosa parlano e quando sarà possibile vederle.

Un’estate fa

Prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures, questa serie thriller in otto episodi (nella foto) esce il 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La trama ruota attorno alla misteriosa sparizione di una ragazza, Arianna, durante un’estate degli anni Novanta. Il fidanzato di lei, Elio, viene trovato in stato confusionale. Quando quel che resta del corpo della giovane viene rinvenuto più di trent’anni dopo, Elio, che ha cinquant’anni, una famiglia felice e una carriera avviata, si sente crollare il mondo sotto i piedi. I protagonisti sono Lino Guanciale e Filippo Scotti, ma nel cast ci sono anche, tra gli altri, Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis e Orlando Cinque.

Non ci resta che il crimine – La serie

In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW entro la fine del 2023 (la data esatta non è ancora stata annunciata) arriverà anche questa nuova serie in sei episodi, sequel dell’amatissima saga sui viaggi nel tempo di Massimiliano Bruno. Nel cast della serie, che è prodotta da Sky Studios e da Federica e Paola Lucisano per Italian International Film, tornano infatti i protagonisti della trilogia cinematografica: Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno. Nel cast ci sono anche molte new entry, tra cui Maurizio Lastrico.

La serie trasporterà la banda di protagonisti negli anni Settanta, fra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva. Dopo aver scoperto di essere stato adottato, Giuseppe vuole conoscere la sua vera madre. Nel farlo, però, modifica accidentalmente gli eventi, con effetti a cascata inimmaginabili: nel presente l’Italia è diventata una dittatura fascista. Bisogna allora tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto.

Unwanted – Ostaggi del mare

In autunno (anche in questo caso la data esatta non è ancora stata annunciata) esce anche questa nuova serie Sky Original creata e scritta da Stefano Bises. In programma su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, la serie è diretta da Oliver Hirschbiegel ed è liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti sul viaggio da lui compiuto lungo le rotte del Sahara.

La trama racconta cosa succede quando una nave da crociera piena di turisti occidentali trae in salvo un gruppo di migranti la cui imbarcazione è naufragata. Nel cast della serie ci sono Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.