3 nuove serie tv da vedere a San Valentino

Fonte foto: Netflix

Il 14 febbraio è San Valentino, il giorno degli innamorati. Al di là delle coppie che festeggiano la loro unione con regali, dediche e cene romantiche, San Valentino è ormai diventato per tutti e tutte un’ottima scusa per accendere la tv e godersi il racconto di una bella storia d’amore, anche nelle settimane che precedono e seguono il 14 febbraio. Le principali piattaforme di streaming sono ricchissime di titoli perfetti per questo scopo. E non parliamo solo dei classicissimi film romantici, ma anche delle serie tv. Ecco allora tre nuove serie tv romantiche da vedere a San Valentino.

One Day

Da vedere con un pacchetto di fazzoletti a portata di mano, la serie tv One Day (su Netflix dall’8 febbraio), basata sul bestseller internazionale di David Nicholls e remake dell’omonimo film, racconta la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew. I due si incontrano per la prima volta la sera del 15 luglio 1988, subito dopo la loro laurea, ma già il mattino seguente prendono strade diverse. I loro cammini però si incontreranno molte altre volte, quello stesso giorno, negli anni successivi. In ogni episodio della serie il pubblico ritroverà dunque Dex ed Emma un anno più vecchi, mentre vivono gioie e delusioni, si lasciano e si ritrovano.

Mr. & Mrs. Smith

Il vero amore può nascere anche facendo finta di stare insieme? Una risposta a questa domanda è nella nuova serie Mr & Mrs Smith (su Prime Video dal 2 febbraio). Composta da otto episodi, questa serie è una nuova versione del celebre film omonimo con Angelina Jolie e Brad Pitt. A due sconosciuti che lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio viene offerta la possibilità di vivere una meravigliosa e agiata vita in incognito.

I due, assumendo nuove identità e accettando l’idea di un matrimonio combinato, diventano così John e Jane Smith. La coppia vive missioni ad alto rischio ogni settimana, ma quando sono a casa John e Jane convivono e devono mantenere credibile il loro matrimonio di copertura. Quando iniziano a provare sentimenti reali l’uno per l’altra, però, la situazione diventa decisamente complicata.

Un amore

Dal 16 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva invece la nuova serie Sky Original in sei episodi Un amore, creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino. Accorsi è anche protagonista insieme a Micaela Ramazzotti. Diretta da Francesco Lagi e ambientata fra Bologna e la Spagna, la serie racconta una storia d’amore capace di resistere al tempo e alla distanza.

Saltando tra passato e presente, la trama segue le vite parallele di Ale e Anna e il loro scambio di lettere che, dopo il colpo di fulmine durante una calda estate degli anni Novanta, prosegue segretamente per vent’anni. Nel cast della serie ci sono anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, Camille Dugay, Luca Santoro e Beatrice Fiorentini.