3 serie tv da vedere se ti è piaciuta Lupin

Lupin è una serie televisiva francese, ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc che hanno come protagonista uno dei ladri più famosi di tutti i tempi: Arsenio Lupin. La serie si basa sul ladro gentiluomo per eccellenza ma non c’è in effetti, un adattamento stretto ai libri di Leblanc. La prima stagione è composta in due parti di cinque episodi ognuna.

Il protagonista di Lupin è Assane Diop, interpretato da Omar Sy di "Quasi Amici", un giovane senegalese immigrato in Francia con il padre quando era un ragazzino. Assane vede la sua vita completamente stravolta dopo la morte del padre, condannato per un crimine mai commesso da una ricca famiglia. A distanza di tempo ricompare la collana oggetto del furto, ma ormai il danno è fatto. Assane ha covato un’irrefrenabile rabbia e vendetta per quella famiglia che ha distrutto la sua vita. Si mantiene con piccole ruberie e dopo 25 anni decide di compiere la sua vendetta. Traendo ispirazione dal libro "Arsenio Lupin, ladro gentiluomo" regalatogli dal padre, compirà il suo furto.

Sherlock per vedere un’altra prospettiva

Sherlock è come Assane Diop, estremamente intelligente e attento a ogni dettaglio: un grande osservatore. Nulla sfugge al suo occhio. Con la serie Sherlock cambia la prospettiva di osservazione: passiamo a quella di chi indaga.

Sherlock, come Lupin, è un adattamento dei celebri romanzi di Sir Conan Doyle che hanno come protagonista, l’eccentrico Sherlock Holmes con il suo amico e assistente Dottor Watson. Le avventure si svolgono nell’attuale Londra dove il Dottor Watson di rientro dalla guerra in Afghanistan, in cerca del suo posto nel mondo, diventerà il coinquilino di Holmes al 221B Baker Street.

La drama serie Sherlock è disponibile sulla piattaforma Netflix con quattro stagioni più uno speciale.

La rapina del secolo

La miniserie La rapina del secolo è composta da sei puntate e si basa su fatti realmente accaduti. Narra come nel 1994 una banda di ladri assaltarono la Banca della Repubblica di Colombia: questo fatto sconvolse il paese.

La rapina del secolo potrebbe essere considerata la sorellastra de La Casa di Carta. La miniserie segue le vite di Roberto Lonzano, noto come Chayo e Molina, l’avvocato. Straordinaria la capacità degli sceneggiatori e fotografi di rievocare i sapori e le immagini di quegli anni.

E’ disponibile sulla piattaforma Netflix.

Sneaky Pete

Sneaky Pete è una serie televisiva statunitense ideata da David Shore già sceneggiatore di Doctor House – Medical Division

Narra le vicende di un truffatore, Marius Josipovic, che rilasciato dal carcere in libertà vigilata, assume il nome del suo compagno di cella per sfuggire al suo creditore: Vince Lonigan magistralmente interpretato da Bryan Lee Cranston di Breaking Bad.

Sneaky Pete è su Amazon Prime Video.