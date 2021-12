3 serie tv italiane da guardare a San Silvestro

Come passare la notte di San Silvestro? Da soli o in buona compagnia davanti alla tv, recuperando alcune delle serie italiane più belle del 2021. E se ti stai chiedendo cosa guardare, sappi che c’è l’imbarazzo della scelta: le proposte disponibili sulle principali piattaforme di streaming sono numerose e per tutti i gusti.

È una delle domande più frequenti, in queste settimane: cosa fai a Capodanno? Può essere una buona idea organizzare una cena a casa e poi attendere la mezzanotte guardando (o riguardando) qualche episodio di una bella serie tv. Su Netflix, Prime Video, Disney+ e via dicendo ce ne sono tantissime a disposizione, e anche se si vuole restringere il campo solo alle produzioni italiane l’offerta rimane vasta. Chi non l’ha ancora vista, può recuperare la prima stagione della docuserie The Ferragnez, su Prime Video, oppure Strappare lungo i bordi, la serie Netflix di Zerocalcare. Vediamo alcune delle altre opzioni a disposizione.

Guida astrologica per cuori infranti

Se si vuole trascorrere la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio tra risate e leggerezza, la scelta giusta è la serie tv Guida astrologica per cuori infranti, uscita a ottobre 2021 su Netflix. Ideata da Bindu De Stoppani, con Claudia Gusmano e Michele Rosiello, e prodotta da Italian International Film, la serie è tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca.

La trama, ambientata a Torino, racconta le vicissitudini di Alice, trentenne single alle prese con un lavoro poco soddisfacente in un piccolo network televisivo, vecchi amori, nuove fiamme e un sedicente guru dell’astrologia. È attesa una seconda stagione.

Vita da Carlo

Passeranno San Silvestro in allegria coloro che sceglieranno di guardare la serie tv Vita da Carlo, distribuita da Amazon Prime Video a novembre 2021. I dieci episodi, della durata di 30 minuti ciascuno e ai quali probabilmente farà seguito una seconda stagione, hanno per protagonista l’attore e regista Carlo Verdone.

Nella serie tv Verdone, che interpreta se stesso, pubblicamente si presenta sempre come un uomo generoso e disponibile, che non si sottrae mai a chi gli chiede selfie o autografi. Privatamente, invece, la sua vita assomiglia a una tragicomica prigione. La svolta arriva con la proposta di candidarsi a sindaco di Roma. La decisione, ovviamente, porta con sé risvolti comici e imprevedibili.

Un professore

Un professore è una serie tv italiana diretta da Alessandro D’Alatri. I 12 episodi di genere drammatico sono ispirati a una serie tv catalana intitolata Merlì e sono andati in onda su Rai 1 dall’11 novembre al 16 dicembre. La serie tv può però essere interamente riguardata in qualunque momento su Rai Play.

La trama racconta la storia di un insegnante di filosofia che, oltre ad avere un passato difficile e a tratti oscuro, ha un burrascoso rapporto con il figlio che vive una relazione amorosa omosessuale. Nel cast figurano Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Paolo Conticini.