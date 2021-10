Vita da Carlo: le dichiarazioni di Verdone sulla serie

Carlo Verdone torna sugli schermi ma stavolta con una serie televisiva in streaming che racconta con la solita ironia la sua vita. La serie intitolata Vita da Carlo è stata presentata all’Evento Speciale della Festa del Cinema di Roma e il protagonista si racconta e parla della sua nuova prova da attore e regista.

La serie si articola in 10 episodi in cui Verdone parla in maniera autobiografica e ironica della sua vita, portando in scena la sua dimensione più privata, gli amici di sempre, la "passione" per la medicina e la farmacia, oltre che aneddoti come la proposta di candidarsi a sindaco di Roma. Durante la presentazione della serie al Festival del Cinema di Roma, l’attore e regista ha rilasciato diverse dichiarazioni, definendo la nuova serie "un lavoro spaventoso e stremante, ma ne è valsa la pena". Un viaggio nella sua vita, divisa tra immagine pubblica e privata, accompagnato da chi lo conosce e gli vuole bene, anche i farmacisti di quartiere.

Vita da Carlo: trama e cast

Dieci episodi a 30 minuti: la vita di Carlo Verdone viene riassunta così dallo stesso regista e attore. Vita da Carlo racconta l’immagine pubblica di Verdone, uomo generoso e disponibile, che si alterna a una dimensione privata frugale e scandita da una rigida routine. Il suo tempo trascorre tra gli affetti, come la sua famiglia e gli amici, nella farmacia di quartiere, dove sboccia l’amore per una farmacista. E ancora aneddoti realmente accaduti che Verdone romanza nella sua insolita autobiografia, come la volta in cui gli è stato proposto di diventare sindaco di Roma.

Vita da Carlo: le parole di Verdone

I primi quattro episodi di Vita da Carlo sono stati presentati al Festival del Cinema di Roma e l’attore ha commentato: "Quando ho accettato di lanciarmi in Vita da Carlo, mi sono detto: ‘vediamo se riesco ad avere più libertà rispetto ai film’, e così è stato. Quando scrivi per la televisione, i tempi sono molto più dilatati, e quindi non ti succede di cedere all’ansia del momento di comicità o più intimo. Incredibilmente, abbiamo scritto dieci puntate in due mesi".

E ha aggiunto: "Eravamo molto in forma, e più andavano avanti e più eravamo motivati. Mi piaceva che ci fosse molto della mia vita privata, e questo mi ha permesso di recitare in maniera più sincera, vera, intima. Sono andato avanti con grande naturalezza e serenità“.

Sull’aneddoto della candidatura a sindaco di Roma, Verdone racconta: "Me l’hanno proposto, ma ci ho messo 30 minuti a rifiutare. Io so fare un lavoro solo. Se mi togliete il cinema e la scrittura, mi togliete tutto".

Vita da Carlo: cast e dove vederla

Tra gli attori troviamo anche Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza e Andrea Pennacchi.

La serie è diretta da Verdone e da Arnaldo Catinare, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni. La produzione è Filmauro di Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis per il catalogo di Amazon Original.

La serie Vita da Carlo è disponibile a partire dal 5 novembre sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Iscriviti a Prime Video e guarda Vita da Carlo in esclusiva su Amazon