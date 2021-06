3 serie tv simili a The Vampire Diaries

I racconti di vampiri piacciono da sempre. E’ proprio tanta l’attrazione per il sangue e l’horror drama che in The Vampire Diaries ha trovato un buon equilibrio con il lato sentimentale. La serie basata sui romanzi di Lisa J. Smith Il diario del Vampiro è arrivata al termine dopo otto sanguinose stagioni dal 2010 al 2017.

La serie televisiva ha avuto un tale successo da dare vita a due spin-off molto attesi dai fan: The Originals e Legacies. Di Vampires Diares abbiamo apprezzato la semplicità con cui Elena Gilbert si innamora di Stefan Salvatore, il suo ragazzo, e presto scopre che è un vampiro. Stefan ha un fratello, anche lui un “succhia sangue", ed entrambi si innamorano di lei. Fin qua tutto abbastanza strano nel non ordinario mondo di Vampires Diares: i fratelli amano la dolce fanciulla, ma vedono in lei Katherina Pierci, la vampira che nel 1864 li ha resi come lei. La serie inizia sicuramente con tanta energia, la stessa che si potrà ritrovare in altre tre titoli sempre a tema vampiri: da True Blood e Buffy l’ammazza vampiri fino alle avventure del diavolo Lucifer.

True Blood: l’alternativa più erotica

Vampiri, sessualità esplicita, poteri telepatici. Questi sono gli elementi vincenti di True Blood. Sookie, la protagonista della serie, ha dei poteri telepatici grazie ai quali riesce a mettersi in contatto con il mondo dei vampiri.

La giovane si innamora di Bill Compton, che la porterà a entrare in contatto con un universo soprannaturale popolato anche da tante altre creature straordinarie. True Blood è una serie basata sui romanzi del il Ciclo di Sookie Stakhouse.

Lucifer: il diavolo detective

Se vi piacciono i vampiri e il mondo del soprannaturale, potreste innamorarvi anche del diavolo Lucifer guardando le sue avventure su Netflix.

Si tratta di una serie tv poliziesca e fantastica allo stesso tempo, dove troveremo demoni, mistero, fede, battute ironiche e taglienti. Lucifer è il diavolo che stanco e annoiato della vita negli inferi si trasferisce a Los Angeles. Decide, per capire meglio sé e il suo rapporto con il padre (Dio), di andare da una psicoterapeuta. Apre il locale "Lux" che diventa presto un ritrovo molto conosciuto. Dopo cinque anni di vita a Los Angeles incontra Chloe, quasi un regalo di Dio, e nel lavorare con lei accade qualcosa di straordinario: il diavolo si innamora.

Buffy l’ammazza vampiri: la serie più vintage

Buffy Summers è l’ammazza vampiri di Los Angeles. Uccide vampiri, forze del male, demoni: una ragazza davvero determinata a fare del bene. E’ aiutata da un gruppo di amici gli Scooby gang che la sostengono nella lotta.

Sette stagioni imperdibili per una serie che ci ha fatto compagnia fino al 2003 e che ha avuto un grandissimo pregio: cambiare la rappresentazione dell’eroina al femminile sullo schermo. Buffy l’ammazza vampiri è disponibile su Disney +.