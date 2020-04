30 app da cancellare immediatamente dall'iPhone: quali sono

Sophos, azienda esperta in soluzioni per la sicurezza informatica, lancia l’allarme: sull’App Store sono presenti 30 applicazioni che sottraggono soldi agli utenti con l’inganno. Il termine utilizzato da Sophos è fleeceware ed è stata la stessa azienda a coniarlo nel 2019 per identificare un gruppo di app Android che utilizzano lo stesso stratagemma per “rubare” soldi agli utenti. Che cosa vuol dire fleeware? Si tratta di una parola che deriva dal verbo to fleece che in inglese vuol dire letteralmente spennare.

Queste applicazioni non sono illegali e neanche il metodo utilizzato per addebitare costi nascosti agli utenti lo è, ma usano degli stratagemmi truffaldini che la maggior parte delle persone non conosce. E per questo motivo si trovano sul proprio conto corrente addebiti che possono superare anche i 100 euro. Nell’ultimo report pubblicato “Don’t Let Fleeceware Sneak into Your iPhone“, Sophos ha individuato per la prima volta delle app per iPhone che possono essere definite fleeceware. Per difendersi da questo tipo di applicazioni bisogna essere molto svegli e non farsi abbindolare da pubblicità ingannevoli. Ecco che cosa fare.

Che cosa sono le app fleeceware

Chiariamo subito un dubbio che potrebbero avere gli utenti: le app fleeceware non sono dei malware. Se le installiamo sull’iPhone non scaricano nessun virus o elemento che potrebbe inficiare le funzionalità dell’iPhone. Agli occhi degli utenti sono app legittime che offrono gratuitamente alcuni strumenti e funzionalità, ma in realtà nascondono un inganno. Non sono gratuite, per utilizzarle è necessario pagare una cifra che viene scalata direttamente dal conto corrente dell’utente.

Fleeceware, infatti, è un termine creato da Sophos e deriva dal verbo inglese to fleece, che in italiano può significare anche “spennare”. Questa tipologia di app è molto in voga nell’ultimo anno e ha permesso alle software house di guadagnare cifre ben superiori al milione di euro.

Le app fleeceware si diffondono tramite importanti campagne pubblicitarie, con banner che spuntano fuori su ogni sito web e all’interno delle altre app. Ma non solo, viene utilizzato anche lo strumento delle recensioni: solitamente sono tutte positive e con cinque stelle.

Come agiscono le app fleeceware

Le app fleeceware sono subdole. Gli utenti le installano gratuitamente accettando tutte le condizioni di utilizzo, non pensando che dietro ci sia un inganno. Per un certo periodo (due o tre mesi al massimo) l’applicazione resta gratuita, ma dopo un po’ comincia a far pagare all’utente un abbonamento settimanele, mensile o annuale, con la spesa che può arrivare fino a 500 euro in un anno.

Queste applicazioni utilizzano un modello di business del tutto legale e presente sui vari negozi online, ma gli utenti sono ignari dei “costi nascosti” e del fatto che siano gratuite solo per un breve periodo di prova. Le software house, inoltre, non avvertono quando questo periodo è finito e cominciano subito ad addebitare il costo dell’abbonamento.

Quali sono le 30 app fleeceware per iPhone

Secondo la ricerca effettuato da Sophos, sono 30 le applicazioni fleeceware disponibili sull’App Store. In totale sono state scaricate più di 3,5 milioni di volte e hanno fruttato agli sviluppatori oltre 4,5 milioni di dollari. Un guadagno molto elevato e che fa capire quanto il mercato delle app fleeceware sia florido.

Nella lista si trovano anche applicazioni molto utilizzate dagli utenti e che negli ultimi mesi hanno scalato la classifica delle app più utilizzate. Ad esempio l’app “Selfie Art- Photo Editor” è stata scaricata più di 500mila volte e ha fruttato agli sviluppatori oltre 700.000 dollari. Infatti, dopo il periodo di prova parte l’abbonamento mensile da 8,49 dollari.

Ecco la lista delle 30 app fleeceware:

Seer App: Face Horoscope, Palm

Selfie Art – Photo Editor

Palmistry Decoder

Lucky Life – Future Seer

Life Palmistry – Al Palm & Tag

Picsjoy-Cartoon Effect Editor

Aging seer – Faceapp,Horoscope

Face Aging Scan-AI Age Camera

Face Reader – Horoscope Secret

Horoscope Secret

CIAO – Live Video Chat

Astro Time & Daily Horoscope

Video Recorder / Reaction

Crazy Helium Funny Face Editor

Banuba: Face Filters & Effects

QR Code Reader – Scanner

QR Code Reader & Barcode PRO

Max Volume Booster

Face Reading – Horoscope 2020

Forecast Master 2019

mSpy Lite Phone Family Tracker

Fortunescope: Palm Reader 2019

Zodiac Master Plus – Palm Scan

WonderKey-Cartoon Avatar Maker

Avatar Creator – Cartoon Emoji

iMoji – Cartoon Avatar Emojis

Life Insight-Palm & Animal Face

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

Quick Art: 1-Tap Photo Editor

Astroline astrology, horoscope

Celeb Twin – Who you look like

My Replica – Celebrity Like Me.

Come difendersi dalle app fleeceware

Rispetto ai malware e agli adware, altra tipologia di app fraudolente molto diffuse sugli smartphone, difendersi dalle app fleeceware è più complicato. Agli occhi degli antivirus, infatti, sono app legittime e non nascondono nessun codice malevolo. Per questo motivo la miglior arma per proteggersi da questa tipologia di applicazione è l’attenzione. Bisogna installare solamente applicazioni sviluppate da software house famose.

Inoltre, bisogna fare molta attenzione alle recensioni. Solitamente quelle delle app fleeceware sono tutte con cinque stelle e incensano le funzionalità. Se vedete che non c’è nemmeno una recensione negativa, fate molta attenzione.

Se, purtroppo, siete stati vittima di un’app fleeceware potete disattivare l’abbonamento direttamente dallo smartphone Apple. Bisogna entrare nelle Impostazioni, premere sul proprio nome e inserire la password dell’ID Apple. A questo punto bisogna toccare su Abbonamenti e cancellare la sottoscrizione attiva. In questo modo non verrà più addebitato sul proprio conto spese extra.