Come proteggere l'iPhone da attacchi hacker

Fonte foto: ShiwaID / Shutterstock

Come tutti i dispositivi in grado di accedere a Internet, anche gli iPhone possono essere colpiti da attacchi hacker. La struttura del sistema operativo iOS rende più difficile gli attacchi malevoli via software che restano, però, possibili. Un hacker può utilizzare canali alternativi, ad esempio ricorrendo al phishing, oppure potrebbe sfruttare una falla nel sistema operativo per portare a segno un attacco.

Diventa fondamentale, quindi, adottare tutte le precauzioni possibili per proteggere un iPhone da attacchi hacker e mettere al sicuro i propri dati. Bastano pochi accorgimenti per incrementare al massimo il livello di sicurezza e ridurre al minimo i rischi per il proprio dispositivo. Vediamo come fare per proteggere l’iPhone da virus e altre minacce informatiche.

Aggiornare sempre il sistema operativo

Apple rilascia periodici aggiornamenti di iOS. Questi aggiornamenti non portano solo nuove funzioni ma introducono anche nuove patch di sicurezza che permettono di chiudere falle nel software e rimuovere bug che potrebbero mettere a rischio il proprio dispositivo.

Per questo motivo, è essenziale mantenere sempre aggiornato il sistema operativo. Per farlo basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e scegliere l’opzione Sì alla voce Aggiornamenti automatici.

Se in questa sezione è presente un nuovo aggiornamento, è opportuno avviarne subito il download, scegliendo l’opzione Scarica e installa e seguendo la procedura guidata. Basteranno pochi minuti per il download e la successiva installazione del nuovo aggiornamento.

Installare solo app note e affidabili

Su iPhone non è possibile installare applicazioni non presenti sull’AppStore (a meno di non ricorrere a tecniche di “jailbreaking”, pericolose e assolutamente da evitare per massimizzare la sicurezza del proprio dispositivo).

Installare app dallo store di Apple è sicuramente una garanzia di sicurezza. Non tutte le app sono sicure. Può capitare, infatti, che alcune applicazioni riescano ad aggirare i controlli (severi) di Apple ottenendo la pubblicazione sullo store nonostante la presenza di malware o altro software dannoso.

Per evitare problemi e massimizzare la sicurezza è importante installare app note e affidabili, consultando le recensioni dell’AppStore e preferendo sempre app con punteggio elevato e, soprattutto, con un gran numero di giudizi da parte degli utenti.

Attenzione a spam e phishing

Uno dei modi con cui gli hacker possono attaccare un iPhone è tramite tecniche di phishing, spesso nascoste all’interno di vere e proprie campagne di spam (solitamente diffuse via mail). Bisogna sempre prestare molta attenzione a questo tipo di minacce che rappresentano uno dei principali rischi per gli utenti.

Evitare di premere su link ricevuti via SMS o mail da fonti sconosciute e non comunicare mai i dati delle carte di pagamento a soggetti terzi sono pratiche fortemente consigliate e che consentono di ridurre al minimo il rischio di essere colpiti da questo tipo di truffa informatica, purtroppo sempre più diffusa.

Attenzione alle reti Wi-Fi

Utilizzare una rete Wi-Fi pubblica è sicuramente comodo ma espone a una serie di rischi aggiuntivi. I dati di connessione potrebbero non essere al sicuro. Si tratta di un tipo di minaccia fin troppo spesso sottovalutato. Una rete Wi-Fi che non garantisce un accesso privato a Internet non è da considerare come sicura.

Per questo motivo, quando si una un Wi-Fi pubblico è opportuno evitare l’accesso ad applicazioni con dati sensibili (come l’app della banca), preferendo l’utilizzo della connessione dati. Per rendere sicura una connessione tramite Wi-Fi pubblico è anche possibile utilizzare una VPN che rende anonimo il traffico dati grazie alla crittografia.

In linea di massima, è sempre meglio preferire l’uso della rete dati, nei limiti dei Giga disponibili, quando si ha la necessità di accedere a dati sensibili con il proprio iPhone e non è disponibile una rete Wi-Fi privata per l’accesso a Internet.

Attivare la Modalità di isolamento

Con iOS 16 e versioni successive, Apple ha introdotto uno strumento in più per difendere il proprio iPhone dagli attacchi hacker. Si tratta della Modalità di isolamento che può essere attivata ogniqualvolta si teme di essere stati colpiti da un attacco informatico avanzato.

Questa modalità modifica il funzionamento del sistema operativo, limitando i contatti con l’esterno e incrementando le difese contro gli attacchi informatici. Per saperne di più sul funzionamento è possibile dare un’occhiata all’approfondimento dedicato alla Modalità di isolamento degli iPhone, detta anche Lockdown Mode.

Questa modalità modifica anche il funzionamento di alcune app di sistema (come Messaggi e FaceTime) oltre che la navigazione web, disattivando alcune tecnologie per la visualizzazione dei siti web. Anche la connettività (sia dati che Wi-Fi) viene modificata, con la disattivazione del 2G (standard di connessione poco sicuro) e delle reti Wi-Fi pubbliche considerate poco affidabili.

Per attivare questa modalità, invece, è sufficiente Andare in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Modalità di isolamento > Attiva la modalità di isolamento. Completati tutti i passaggi, il telefono si riavvierà e la Modalità di isolamento sarà attiva. Seguendo la stessa procedura, è possibile disattivarla, ripristinando il normale funzionamento di iOS.