4 film horror da vedere su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Ci saranno diversi nuovi film horror in uscita nei prossimi mesi, giusto in tempo per festeggiare Halloween al cinema. Ad esempio, Dear David: in arrivo negli Stati Uniti a ottobre, questo film è ispirato alla vera storia del fumettista statunitense di BuzzFeed Adam Ellis che nel 2017 ha iniziato a raccontare su Twitter di vedere nel suo appartamento il fantasma di un bambino che cercava di ucciderlo. In attesa di queste e di altre future storie da brivido, ci sono comunque molti film horror già disponibili in streaming. Eccone 4 che è possibile vedere subito su Prime Video.

Midsommar

Uscito nel 2019 e con protagonista Florence Pugh, questo horror "alla luce del giorno" è visibile su Prime Video e anche su Netflix. La protagonista è Dani, una ragazza che sta affrontando un periodo molto difficile in seguito alla tragica perdita della sua famiglia. Sebbene la relazione con il suo ragazzo, Christian, sia ormai logora, lui non trova il coraggio di lasciarla e la invita invece a trascorrere l’estate a Hårga, in Svezia, insieme ad altri amici.

In questa località, luogo natale di un amico di Christian, si tiene una particolare festa del solstizio d’estate (Midsommar) e il gruppo di vi partecipa in qualità di ospiti. Quella che sembra inizialmente una situazione piacevole e quasi paradisiaca, però, diventa presto un incubo a occhi aperti.

L’uomo di neve

Basato sull’omonimo romanzo di Jo Nesbo, questo thriller-horror del 2017 disponibile su Prime Video ha per protagonista il detective Harry Hole (interpretato da Michael Fassbender) che indaga su un serial killer che firma i suoi delitti con un pupazzo di neve. La storia si svolge in un gelido paesaggio invernale del Nord Europa e le morti violente iniziano proprio dopo la prima nevicata della stagione. Il sospetto è che l’autore possa essere un killer già noto alle autorità, che però si riteneva fosse morto da molto tempo.

Goodnight Mommy

Due gemelli (interpretati da Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts), ma si accorgono subito che qualcosa non fa. Tanto per cominciare, la mamma ha il volto coperto dalle bende: una conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica, dice lei. Ma soprattutto la donna si comporta in modo sempre più bizzarro e inquietante. Non passa molto tempo prima che i due bambini inizino a domandarsi se la donna che dorme e mangia accanto a loro sia davvero la madre. È questa la trama dell’horror Goodnight Mommy (nella foto) uscito nel 2022 e disponibile su Prime Video.

Phenomena

Disponibile su Prime Video, ma anche su Rai Play, questo film del 1985 è diretto da Dario Argento. In una località conosciuta con il nome di Transilvania svizzera la giovane Jennifer (interpretata da Jennifer Connelly) entra in un istituto femminile gestito in modo particolarmente severo. Da alcuni mesi nei dintorni si aggira un maniaco che uccide le ragazzine e Jennifer, sonnambula, scoprirà suo malgrado la terribile verità nascosta dietro gli omicidi.