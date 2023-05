5 cose su Questo mondo non mi renderà cattivo

C’è chi sta già facendo il conto alla rovescia… e chi mente. Mancano finalmente pochi giorni all’uscita su Netflix di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di animazione scritta e diretta da Zerocalcare che è stata presentata in anteprima al Salone del libro di Torino a fine maggio. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, la serie ha come tematica centrale la difficoltà di rimanere sé stessi nonostante le contraddizioni della vita. Ecco cinque cose da sapere sulla serie prima del suo debutto in streaming.

1. C’è un nuovo personaggio

In Questo mondo non mi renderà cattivo, composta da sei episodi da trenta minuti ciascuno, tornano lo stile e il linguaggio iconici di Michele Rech, in arte Zerocalcare, che il pubblico ha già imparato a conoscere al di fuori delle pagine dei suoi fumetti nella serie animata Strappare lungo i bordi (disponibile su Netflix). Anche i temi di questa seconda serie animata sono ancora una volta quelli più cari al fumettista romano: amicizie interrotte, ingiustizie e difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo.

Nella serie animata tornano inoltre i personaggi Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo: non potrebbe essere altrimenti. Ma c’è anche una new entry: Cesare, nuovo personaggio che si aggiungerà ai protagonisti storici presentato nel trailer della nuova serie animata. È lui il vecchio amico che torna del quartiere dopo molti anni di assenza e che non riesce a riconoscere il posto in cui è cresciuto. Zero vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo, ma si rende conto di non esserne in grado.

2. Tutte le voci sono di Zerocalcare

Non è una novità per chi ha già visto Strappare lungo i bordi, ma anche in questa seconda serie animata le voci di tutti i personaggi sono di Zerocalcare, tranne una: l’Armadillo è doppiato anche questa volta dalla voce di Valerio Mastandrea.

3. Il titolo della serie trae ispirazione dalla musica

Il titolo della serie, Questo mondo non mi renderà cattivo, trae ispirazione da un brano di un cantautore romano. Per Zero rappresenta una sorta di mantra da ripetersi ogni volta che bisogna prendere una decisione difficile, di fronte alla quale c’è la tentazione di prendere la via breve e facile, tradendo però se stessi e i propri ideali.

4. La colonna sonora è (ancora) di Giancane

Anche in questa serie la colonna sonora è firmata dal cantautore romano Giancane. I brani di Questo mondo non mi renderà cattivo saranno disponibili in digitale e in doppio vinile, con cover disegnata da Zerocalcare, dal 9 giugno. Il primo LP vedrà il nuovo album di Giancane Tutto Male, che contiene anche la sigla della serie. Il secondo LP si intitola invece Sei in un Paese Meraviglioso ed è la raccolta di canzoni scelte per la serie da Zerocalcare stesso.

5. La nuova serie di Zerocalcare esce a giugno

Questo mondo non mi renderà cattivo debutterà il 9 giugno 2023 su Netflix.