5 film e serie come Inventing Anna

Chi ha visto con piacere Inventing Anna e vuole cercare qualche serie tv o film dello stesso genere, non resterà deluso: le principali piattaforme di streaming includono diversi titoli adatti. Il tema comune è la truffa, anche se non sempre, come nel caso di Inventing Anna, è ispirata a fatti reali.

La miniserie firmata da Shonda Rhimes, già diventata una delle più viste su Netflix, si basa infatti sulla vera storia di Anna Delvey/Sorokin, che per anni si è finta una ricca ereditiera ingannando persone, banche e hotel a New York. Alcuni elementi delle puntate sono rielaborati o inventati, ma i fatti principali sono reali. Una truffa di questo genere non è decisamente comune e sembra fare a gara con quelle frutto di fantasia che ritroviamo al centro di molte trame avvincenti di serie tv e film. Ecco alcuni titoli da vedere in streaming dopo aver apprezzato la storia di Inventing Anna.

Il truffatore di Tinder

Questo docu-film ha molto in comune con Inventing Anna: è uscito a febbraio 2022 su Netflix e soprattutto racconta una truffa sconvolgente davvero accaduta. Il truffatore in questione è Shimon Hayut: inventandosi un nome e una storia falsi, l’uomo ha usato l’app per incontri Tinder per abbordare diverse donne e conquistarle con il suo fascino e il suo stile di vita lussuosissimo, salvo poi estorcere loro del denaro.

The Puppet Master: Caccia all’impostore

Parlando ancora di storie vere, su Netflix c’è questa docu-serie del 2021 incentrata su Robert Hendy-Freegard, un truffatore inglese che, grazie alla sua straordinaria capacità manipolatoria e alle sue menzogne, è riuscito a rubare un milione di sterline e a lasciare sul lastrico diverse famiglie.

Leverage – Consulenze illegali

Si tratta di una serie tv in cinque stagioni uscita nel 2008 e disponibile su Prime Video. Il protagonista è l’ex investigatore assicurativo Nathan Ford che mette in piedi una squadra di ladri, hacker e truffatori che, come moderni Robin Hood, si propone di rubare ai ricchi per dare ai poveri.

Sneaky Pete

Questa serie tv in tre stagioni ha esordito su Prime Video nel 2017 e racconta di un truffatore, Marius, che, uscito di prigione, decide di rubare l’identità di un suo compagno di cella, Pete, per nascondersi dal suo passato e da un gangster che lo sta cercando per ucciderlo.

White Collar

Questa serie è un classico del suo genere, andata in onda dal 2009 al 2014 e oggi interamente disponibile su Disney+. Il protagonista è ancora una volta un truffatore evaso di prigione, Neal. Quando viene catturato, l’uomo baratta la propria libertà con la disponibilità ad aiutare l’FBI a scovare ladri e truffatori.