5 film in streaming per chi ama la montagna

L’emozione che le montagne sanno suscitare non perde di intensità quando questi imponenti giganti di roccia finiscono sul grande e sul piccolo schermo. Teatro di imprese impossibili, occasione per superare i propri limiti, promemoria della fragilità e della bellezza della vita, luogo di riconciliazione con sé stessi e di pace: le montagne sono queste e molte altre cose. Sono numerosi i titoli da tenere a mente quando si ha voglia di guardare un film ambientato tra le vette. Iniziamo allora da questi cinque film sulla montagna, sull’alpinismo e sull’arrampicata da vedere in streaming.

Le otto montagne

L’amicizia tra Pietro e Bruno nasce tra le montagne e da quel giorno in poi, anche se in modo profondamente diverso, saranno sempre le vette che li hanno uniti la prima volta a influenzare le loro vite e le loro scelte. Di questo parla il film Le otto montagne, che dal 6 aprile è disponibile su Sky Primafila (e prossimamente su Sky Cinema) e in streaming su Google Play Film. Diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, è tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Nel cast ci sono Alessandro Borghi, Luca Marinelli, e Filippo Timi.

Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord

A proposito di Paolo Cognetti, già autore di Le otto montagne, su Sky on demand e in streaming su NOW c’è anche questo film-documentario che lo vede protagonista. Lo scrittore decide di partire verso l’Alaska, in compagnia dell’amico Nicola Magrin, viaggiatore e illustratore, rincorrendo i luoghi degli scrittori che più lo hanno influenzato nel suo percorso professionale. Il film è di fatto il racconto del loro viaggio, che li porta in contatto con luoghi incontaminati, vette maestose e bellezze naturali mozzafiato.

Broad Peak – Fino alla cima

L’alpinista polacco Macjei Berbeka scala il Broad Peak, in Pakistan, nel 1987. O, almeno, crede di averlo fatto: solo una volta tornato a casa si accorge che in realtà non è arrivato alla cima, come credeva. Nel 2013 decide quindi di ritentare e di portare a termine l’impresa. Dopo aver finalmente toccato la vetta a 7900 metri, però, un tragico imprevisto sconvolge i piani. Il film Broad Peak – Fino alla cima, diretto da Leszek Dawid, racconta l’intera storia ispirandosi ai fatti realmente accaduti. Su Netflix.

Adam Ondra: Pushing the Limits

Chi pratica o è appassionato di arrampicata ha ovviamente sentito parlare di lui. Adam Ondra, nato in Repubblica Ceca nel 1993, è un’icona dell’arrampicata contemporanea ed è considerato uno dei climbers più forti di tutti i tempi: è lui ad aver liberato Silence, il primo 9c della storia. Chi è curioso di sapere come un ragazzo introverso e taciturno è diventato una star sportiva mondiale può guardare il film-documentario del 2022 Adam Ondra: Pushing the Limits, disponibile a noleggio su Prime Video e Apple TV+.

Explorer: The Last Tepui

Tutti conoscono Free Solo, il film-documentario del 2018 (su Disney+) in cui l’arrampicatore statunitense Alex Honnold scala la parete di El Captain in free solo, appunto, quindi senza corde né imbrago. Ma non è questa la sola avventura cinematografica di Honnold. Nel 2022 su Disney+ è uscito Explorer: The Last Tepui. Nel film-documentario l’arrampicatore prende parte a una spedizione nella giungla della Guyana per aprire una nuova via su un tepui, "un’isola di roccia" che si staglia nel mezzo della foresta pluviale.