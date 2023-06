5 film italiani da recuperare su NOW

Voglia di un bel film italiano in streaming? I titoli da recuperare su Sky e in streaming su NOW, anche on demand, sono innumerevoli. Tra questi ci sono anche diversi film premiati alla 77esima edizione dei Nastri d’Argento. Ad esempio Le otto montagne, che ha ricevuto il Nastro per il Miglior Attore Protagonista ad Alessandro Borghi e Luca Marinelli e il Nastro per il Miglior Sonoro; e Il colibrì di Francesca Archibugi, Nastro per la Miglior Canzone Originale con Marco Mengoni. Nastri d’Argento a parte, però, ci sono anche altri film che vale la pena vedere o rivedere nelle sere di fine giugno. Ecco qualche idea.

Dante

Questo film (nella foto) di Pupi Avati è il racconto della vicenda umana del poeta Dante Alighieri. Lo spunto iniziale della trama è la missione affidata a Giovanni Boccaccio nel 1350: portare alla figlia di Dante a Ravenna una borsa di dieci fiorini per risarcirla di ciò che i fiorentini avevano fatto al padre. Nel suo lungo viaggio Boccaccio incontrerà anche altre persone che lo aiuteranno a ricostruire la storia di Dante negli anni dell’esilio. Nel cast ci sono Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso e Alessandro Haber.

Grazie ragazzi

Commedia di Riccardo Milani, è tratta dalla pellicola francese Un triomphe, scritta da Emmanuel Courcol e Thierry de Carbonnières. Nel cast ci sono Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Imma Piro, Gerhard Koloneci, Liliana Bottone, Bogdan Iordachioiu e Fabrizio Bentivoglio. La trama ruota attorno ad Antonio, attore appassionato ma disoccupato che accetta un lavoro come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. All’inizio Antonio è titubante, ma in seguito l’esperienza riesce a riaccendere in lui la passione e la voglia di fare teatro.

Chiara

Scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, il film è un biopic su Santa Chiara ed è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2022 e anche candidato ai David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale e migliori costumi. La storia della santa di Assisi è raccontata sia dal punto di vista umano che spirituale. Nel cast ci sono Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e Luigi Lo Cascio.

Il principe di Roma

È una commedia ambientata a Roma nel 1829, diretta da Edoardo Falcone e con protagonista Marco Giallini nei panni di Bartolomeo, un ricco uomo che brama di diventare nobile. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo con il principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio che lo porterà a fare i conti con sé stesso. Nel cast ci sono anche Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston.

I migliori giorni

Diretto e interpretato da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, questo film è una commedia a episodi con un grande cast corale composto da Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Spaziando da Natale a Capodanno e da San Valentino all’8 marzo, il film propone quattro quadri narrativi per raccontare il rapporto che abbiamo con le festività.

