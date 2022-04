5 serie come Bridgerton da vedere subito

La terza stagione non uscirà prima dell’anno prossimo e anche per vedere lo spin off dedicato alla regina Charlotte occorre avere ancora pazienza. Che fare, dunque, contro la “crisi di astinenza" dopo il binge watching di Bridgerton 2? Ovviamente guardare una serie che possa rievocare le stesse atmosfere!

Le principali piattaforme di streaming offrono più di un’opzione per rivivere sul piccolo schermo le struggenti storie di amore viste nell’acclamatissima serie tratta dai romanzi di Julia Quinn. Non mancano le alternative nemmeno per chi, di Bridgerton, vorrebbe gustare nuovamente soprattutto gli abiti d’epoca, i balli di corte e le questioni d’onore. Downton Abbey ne è un perfetto esempio, un vero classico di questo genere: creata da Julian Fellowes, la serie è ambientata tra il 1912 e il 1926 in una famiglia aristocratica inglese. Dunque, cosa vedere dopo Bridgerton? Ecco qualche idea.

Outlander

Sentimenti, guerra e… viaggi nel tempo. Sono questi gli ingredienti principali della serie tv Outlander, arrivata alla sesta stagione. La trama è ambientata nella Scozia del 18esimo secolo ed è incentrata su magici viaggi nel tempo che permettono a varie storie d’amore di nascere e crescere. L’ispirazione arriva dai romanzi di Diana Gabaldon. La sesta stagione si può vedere on demand su Sky Serie, mentre le cinque precedenti sono andate in onda su Fox Life.

The Gilded Age

The Gilded Age, ambientata intorno al 1880 negli Stati Uniti, ha debuttato da poco su Sky Serie, dove è possibile recuperare gli episodi. La protagonista è Mariana Brook, che si trasferisce da due ricche zie di New York. La nuova vita in città la mette in contatto da una parte con un’aristocrazia sempre meno influente, dall’altra con la borghesia emergente. La serie è creata da Julian Fellowes, la mente dietro Downton Abbey.

Harlots

Chi sente la mancanza della Londra di un tempo può tuffarsi in Harlots, serie inglese del 2017 uscita su Prime Video. Le tre stagioni sono ambientate nel Settecento a Londra, appunto, e le protagoniste sono alcune donne che decidono di guadagnarsi da vivere lavorando in una casa di appuntamenti.

Virgin River

L’ambientazione di Virgin River è completamente diversa rispetto a quella di Bridgerton: questa volta siamo in California, in una piccola cittadina del nord, e la protagonista è un’infermiera che si trasferisce da Los Angeles in cerca di un nuovo inizio. I punti in comune tra le due serie? Momenti di struggente desiderio e amore romantico. Su Netflix ci sono le prime due stagioni.

The Great

Con The Great ci spostiamo in Russia: la serie, che è un mix di commedia e dramma, racconta infatti l’ascesa dell’imperatrice Caterina II. La seconda stagione è uscita nel 2021, mentre la terza è in lavorazione. La serie è targata Hulu e in Italia può essere vista per il momento su Starzplay, abbonandosi al servizio disponibile su Prime Video o su Mediaset Infinity.