Novità e anticipazioni su Downton Abbey 3

Downton Abbey 3, il terzo e ultimo capitolo cinematografico sulla storia della famiglia Crawley, è atteso nella seconda metà del 2025. Il film è attualmente in fase di produzione nel Regno Unito e si preannuncia emozionante: oltre a chiudere tutti filoni narrativi ancora aperti, infatti, a quanto pare conterrà anche un omaggio all’attrice Maggie Smith, morta nel settembre 2024 a 89 anni e apprezzata interprete di Lady Violet.

Firmato da Julian Fellowes, già creatore della serie tv omonima di cui i film sono sequel, il film Downton Abbey 3 è diretto da Simon Curtis (già regista di Downton Abbey II – Una nuova era).

Nel cast del terzo film torneranno Hugh Bonneville, Dominic West, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera e Douglas Reith.

Sono già state annunciate anche alcune new entry, tra cui Paul Giamatti, che sarà il fratello Cora – un ruolo che in realtà aveva già interpretato nella serie tv omonima, disponibile in streaming su NOW e Prime Video.

Entrano a far parte del cast di Downton Abbey 3 anche Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan.

Non sono ancora noti i dettagli della trama di Downton Abbey 3. Il secondo film, Downton Abbey II – Una nuova era, si concludeva alla fine degli anni Venti con la morte di Lady Violet, contessa di Grantham (interpretata da Maggie Smith). Dopo la triste scomparsa della matriarca, il testimone è passato alla nipote Lady Mary (interpretata da Michelle Dockery): sarà lei a fare andare avanti le cose a Downton.

Intervenendo in onda a Virgin Radio UK, l’attore Hugh Bonneville (che nella serie interpreta il figlio di Lady Violet, Robert) ha anticipato che nel terzo film ci sarà un omaggio a Maggie Smith, ovvero l’amata Lady Violet.

«È una chiusura meravigliosa per tutte le storie, quindi è un film fatto apposta per i fan», ha detto Bonneville parlando del terzo film. «È ambientato molto nella casa e ci consente di dire addio a tutti questi personaggi, e ovviamente diciamo addio a Dame Maggie, cosa che è stata molto commovente sullo schermo e ora anche nella vita reale. Ci mancherà profondamente, ma l’ultimo film sarà ovviamente un grande omaggio a lei».

Violet's sharp wit has never failed to make us laugh. Although she clashes with others and her favourite passtime is meddling, her somewhat conniving schemes always come from a place of love for her family and her home. Even in her final moments in #DowntonAbbey: A New Era,… pic.twitter.com/y9VrRIW4p3

— Downton Abbey (@DowntonAbbey) June 22, 2023