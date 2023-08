5 serie e film sugli alieni

Fonte foto: Apple TV+

Siamo soli nell’universo? Che aspetto hanno gli alieni? Come pensano, quanti sono, da dove arrivano e cosa vogliono? Numerosi film e serie tv nel corso degli anni hanno provato a immaginare la risposta a queste domande, con risultati a volte spaventosi e inquietanti, a volte emozionanti e altre volte addirittura comici, come dimostrano film del calibro di Mars Attacks! di Tim Burton o di Men in Black. Tra le tante uscite disponibili in streaming, ecco 5 serie tv e film sugli alieni da vedere subito.

Invasion

Invasion è una serie drammatica di fantascienza (nella foto) firmata dai produttori Simon Kinberg, già candidato agli Oscar e agli Emmy Award, e David Weil. Le puntate raccontano un’invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo; infatti, le riprese si sono svolte in vari continenti. La prima stagione è già disponibile su Apple TV+, mentre la seconda stagione è attesa tra pochissimo: arriva in streaming il 23 agosto. Nel cast ci sono Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.

Roswell

Questa serie arriva direttamente dagli anni Novanta e Duemila: le tre stagioni del teen drama sono infatti uscite tra il 1999 e il 2022. I protagonisti di Roswell sono tre giovani alieni dai poteri straordinari che, essendo in tutto e per tutto uguali agli esseri umani, almeno esteriormente, nascondono la loro vera natura mescolandosi agli abitanti di una piccola città del New Mexico. Qui i tre conducono una vita all’apparenza uguale a quella dei coetanei terrestri, con i quali intrecciano infatti alcune relazioni di amicizia e non solo. La serie racconta le loro avventure quotidiane, che spesso hanno a che fare con strani e inspiegabili fenomeni che si verificano nei dintorni.

War of the Worlds

Ispirata al romanzo di H.G. Wells (da cui è stato tratto anche il film di Steven Spielberg uscito nel 2005), War of the Worlds è una serie ambientata in Francia ai giorni nostri che ha per protagonisti alcuni sopravvissuti a un attacco alieno. Il creatore e sceneggiatore è Howard Overman, già noto in precedenza per la serie Misfits. Si trova in streaming su Disney+.

Alien

I film sugli alieni sono innumerevoli, ma certamente tra tutti merita una menzione Alien, un vero capostipite di questo genere. Uscito nel 1979 e visibile su Chili, il film inizia con l’astronave Nostromo che, dopo aver ricevuto un SOS da una colonia, la raggiunge e la trova apparentemente disabitata. In realtà, come si scoprirà presto, i coloni sono stati uccisi da una razza aliena che ha trasformato la base in una gigantesca covata.

La guerra dei mondi

Un altro celebre film sugli alieni è anche La guerra dei mondi, uscito nel 2005 e visibile su NOW e a noleggio su Prime Video. Diretto da Steven Spielberg, il film racconta di alcune creature extraterrestri che si nutrono di esseri umani. Tom Cruise veste i panni di Ray Ferrier, l’uomo che guida la resistenza contro questi crudeli invasori.