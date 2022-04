5 serie Prime Video da vedere prima possibile

Si parla sempre delle novità in arrivo sulle piattaforme di streaming, ma in realtà quando si aggiornano i cataloghi può capitare che alcune serie tv e film “scadano" e smettano quindi di essere disponibili per la visione. Nel corso di aprile accadrà esattamente questo a cinque serie tv di Prime Video.

Si tratta letteralmente di serie tv da vedere non appena possibile, quindi, prima che sia troppo tardi. Sono in tutti i casi titoli abbastanza datati, distribuiti ormai da diversi anni, ma considerati dei veri e propri cult dai fan più affezionati. Chi non ha ancora avuto modo di vedere queste serie tv, magari per mancanza di tempo o perché ha dato la precedenza a titoli più freschi, ha un’ultima possibilità per farlo. Chi le ha già viste e amate, invece, può dedicarsi al rewatch delle puntate più memorabili ancora per una volta. Ma di quali serie tv si tratta esattamente? Ecco la lista.

The Terror

La prima stagione sarà disponibile su Prime Video solo fino al 9 aprile. Tratta dal romanzo La scomparsa dell’Erebus del 2007, la serie racconta la storia delle due navi della marina britannica, Erebus e Terror, rimaste bloccate tra i ghiacci artici. Mentre l’equipaggio cerca di sopravvivere al freddo e alle condizioni estreme, si verificano inquietanti e inspiegabili avvenimenti.

Grey’s Anatomy

“Scade" il 20 aprile, data oltre la quale le prime 16 stagioni non saranno più parte del catalogo di Prime Video. Grey’s Anatomy è una serie cult: il medical drama è trasmesso dal 2005 e ha per protagonista la dottoressa Meredith Grey, che all’inizio della storia è una specializzanda in chirurgia. Il progetto è frutto di un’idea di Shonda Rhimes, che è anche la creatrice di Bridgerton.

Desperate Housewives

C’è tempo fino al 20 aprile per vedere o rivedere le 8 stagioni di questa serie tv storica. Andata in onda dal 2004 al 2012, racconta le vicende di alcune casalinghe statunitensi in una (apparentemente) tranquilla periferia borghese.

Il genere della serie è un mix di dramma, satira, commedia, soap opera e crime. Il suo successo tra gli spettatori è stato tale da rendere quello delle “casalinghe disperate" un vero e proprio fenomeno sociale e culturale.

Battlestar Galactica

Le quattro stagioni escono dal catalogo Prime Video il 30 aprile. Anche in questo caso si tratta di una serie che ha fatto scuola: di genere fantascientifico, è andata in onda dal 2004 al 2009 ed è il remake di Galactica del 1979.

Battlestar Galactica ha anche ricevuto molte candidature agli Emmy per la regia e la sceneggiatura, oltre ad alcuni riconoscimenti della critica.

Scandal

Le sette stagioni restano a disposizione degli spettatori fino al 20 aprile. Anche questa serie tv statunitense, come Grey’s Anatomy e Bridgerton, è frutto della creatività di Shonda Rhimes. Andata in onda dal 2012 al 2018, ha per protagonista Olivia Pope, ex direttrice delle comunicazioni per la Casa Bianca, poi a capo di una società specializzata in gestione delle crisi.

Abbonati ora ad Amazon Prime Video per vedere tutte le serie TV che stanno per scadere