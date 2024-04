Grey's Anatomy, quando esce la nuova stagione

La ventesima stagione di Grey’s Anatomy sta per arrivare in Italia: ecco cosa sapere su cast, guest star e data di uscita. Intanto, il futuro della serie tv è già stato deciso

Fonte foto: Disney/Anne Marie Fox

Il medical drama più amato di sempre sta per tornare in Italia con la ventesima stagione. Grey’s Anatomy 20 sarà disponibile da fine mese su Disney+, piattaforma di streaming sulla quale si possono già vedere le precedenti diciannove stagioni. I protagonisti della trama, come noto, sono alcuni medici del Grey Sloan Memorial che devono quotidianamente affrontare decisioni difficili, non solo nelle corsie dell’ospedale.

Grey’s Anatomy 20: novità e anticipazioni

Come era già accaduto nella stagione 19, anche questa volta Ellen Pompeo farà parte del cast nei panni della dottoressa Meredith Grey, anche se non comparirà in tutti gli episodi (a quanto pare solo in quattro).

In Grey’s Anatomy 20 inoltre ci sarà un ultimo crossover con Station 19, ovvero lo spin-off di Grey’s Anatomy dedicato agli uomini e alle donne della Caserma 19 di Seattle. Station 19 è stata rinnovata per una settima e ultima stagione, che è uscita negli Stati Uniti a marzo 2024.

Cast e guest star di Grey’s Anatomy 20

Oltre alla già citata Ellen Pompeo, il cast della ventesima stagione di Grey’s Anatomy include Chandra Wilson (nel ruolo di Miranda Bailey), James Pickens Jr. (nei panni di Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) e Camilla Luddington (Jo Wilson).

Tra gli interpreti tornano Kim Raver (nel ruolo di Teddy Altman), Jake Borelli (Levi Schmitt), Chris Carmack (Atticus Lincoln detto Link), Anthony Hill (Winston Ndugu), Alexis Floyd (Simone Griffith), Harry Shum Jr. (Benson “Blue” Kwan), Adelaide Kane (Jules Millin), Midori Francis (Mika Yasuda) e Niko Terho (Lucas Adams).

Sono già state annunciate anche alcune delle guest star che parteciperanno ai prossimi episodi. Jessica Capshaw interpreterà nuovamente Arizona Robbins, mentre Alex Landi sarà ancora una volta il dottor Nico Kim.

Natalie Morales sarà Monica Beltran, una chirurga pediatrica considerata tra le migliori del suo campo per la lucidità e il pragmatismo con cui lavora. Freddy Miyares invece sarà Dorian, un paziente intelligente e affettuoso che in seguito a un grave incidente deve combattere per il suo futuro.

Quando esce Grey’s Anatomy stagione 20

Ideata da Shonda Rhimes, che è anche la produttrice esecutiva, Grey’s Anatomy 20 arriverà in Italia su Disney + il 25 aprile 2024, con nuovi episodi ogni giovedì. Le puntate sono in tutto dieci, un numero inferiore rispetto alle altre stagioni e che ha risentito dei prolungati scioperi a Hollywood del 2023.

"Quando arriva la stagione 20 di Grey's Anatomy?" Ecco la risposta che aspettavate. 🚑 👩‍⚕️ La stagione 20 di #GreysAnatomy sarà disponibile dal 25 Aprile in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/zFd2lDKA8x — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) April 9, 2024

Grey’s Anatomy stagione 21 si farà?

Come ha annunciato in questi giorni la rete ABC, Grey’s Anatomy è già stata rinnovata per una ventunesima stagione. È un rinnovo che rende questo medical drama il più longevo della tv statunitense e la serie di prima serata più duratura nella storia di ABC.

La stagione 21 avrà come showrunner Meg Marinis, che lavora nella squadra di Grey’s Anatomy fin dalla terza stagione (prima come assistente di produzione, poi come assistente degli sceneggiatori, poi come produttrice esecutiva). Non ci sono ancora notizie in merito al cast.