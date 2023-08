5 serie tv ambientate in Puglia

Fonte foto: Rai

Chi la abita o la frequenta spesso potrebbe aver avuto l’impressione di scorgere qualche scorcio della Puglia nelle serie tv uscite negli ultimi mesi. Probabilmente non si sbagliava! La regione del Sud, infatti, è stata ultimamente il set di tanti film e serie tv. Ad esempio, nel 2022 è stata una delle location (l’altra è il Guatemala) nelle quali è stato girato il film In the Fire, in uscita nei cinema italiani in autunno e con nel cast Amber Heard e Luca Calvani. Ma non solo: questa regione fa da sfondo anche a tante serie tv che sono già andate in onda e sono ancora disponibili in streaming, oppure che devono uscire prossimamente. Ecco qualche esempio.

Le indagini di Lolita Lobosco

Questa serie crime (nella foto) di Luca Miniero ha come protagonista Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, appunto, ovvero la vicequestora in servizio presso la squadra mobile della questura di Bari. Tratta dalla serie di omonimi romanzi di Gabriella Genisi, la serie è arrivata alla seconda stagione e si può vedere su RaiPlay e Disney+. Le riprese si sono svolte principalmente a Bari, ma anche a Monopoli, Pezze Di Greco, Conversano e Mola Di Bari.

Sei donne: Il mistero di Leila

Anche Sei donne: Il mistero di Leila di Vincenzo Marra è ambientata in Puglia, nello specifico a Taranto, oltre che a Statte, San Giorgio Ionico, Polignano a Mare, Monopoli e Torre Canne. Ideata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, la serie gialla ha per protagoniste sei donne (Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Cristina Parku e Giulia Fiume) legate tra loro da un antico segreto. Si può vedere su Rai Play.

Il patriarca

Il patriarca, che si può recuperare su Mediaset Infinity, ha per protagonista Claudio Amendola (che è anche il regista) nei panni di Nemo Bandera, imprenditore che alla soglia dei sessant’anni deve fare i conti con alcuni aspetti della sua vita, tra cui la diagnosi di una malattia e i mezzi discutibili con i quali si è fatto strada nel mondo del business. Le riprese sono state effettuate tra Bari e Monopoli.

Il maresciallo Fenoglio

Creata da Gianrico Carofiglio, che è anche autore dei romanzi da cui è tratta, questa serie ha per protagonista il maresciallo Pietro Fenoglio (interpretato da Alessio Boni), un piemontese trapiantato a Bari all’inizio degli anni Novanta che si mette a indagare su una serie di eventi criminali. La storia è ambientata a Bari, appunto, dove si sono svolte le riprese. Gli otto episodi della serie andranno in onda nell’autunno 2023 su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Storia di una famiglia perbene

Questa miniserie composta da quattro puntate è stata trasmessa su Canale 5 nel novembre 2021 e si può recuperare su Mediaset Infinity. Le riprese della seconda stagione si sono svolte tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo, mentre la prima stagione è stata girata a tra Bari, Polignano a Mare, Conversano, Monopoli, Fasano e Ostuni. Basata sull’omonimo libro di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori, la storia è ambientata agli inizi degli anni Novanta e racconta le vicende di una famiglia che si batte contro violenza e ingiustizie a Bari.