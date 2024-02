5 serie tv da non perdere quest'anno su Netflix

Fonte foto: Netflix

Che il 2024 di Netflix sarebbe stato un anno ricco di novità elettrizzanti era cosa nota. Nei prossimi mesi sono previste, tra le altre, le uscite della seconda stagione di Squid Game, della terza stagione di Bridgerton, della quarta stagione di Emily in Paris e della sesta e ultima stagione di Cobra Kai, solo per citare alcuni dei titoli più amati dal pubblico. Ora che la piattaforma di streaming ha ufficialmente rilasciato la lista completa delle novità in uscita quest’anno, però, il menu appare ancora più succulento del previsto. Oltre alle serie tv celebri appena citate, ecco altri cinque titoli da non perdere nei prossimi mesi

Ripley

Si prospetta una novità interessante Ripley, in uscita il 4 aprile. In questa serie Andrew Scott interpreta Tom Ripley, che nella New York degli anni ’60 viene assunto da un magnate per raggiungere l’Italia e convincere il figlio a tornare a casa. Tom accetta il lavoro, ma inizia così una vita di truffe, sotterfugi e omicidi. La serie è diretta da Steve Zailiian. Nel cast ci sono anche Dakota Fanning, Johnny Flynn, Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack.

Dead Boy Detectives

Arriverà su Netflix nel 2024, ma non ha ancora una data di uscita precisa, la serie Dead Boy Detectives, parte del The Sandman Universe di Netflix: la storia prende infatti spunto dalla serie a fumetti di Neil Gaiman. Edwin Payne (interpretato da George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri) sono due teenager morti a decenni di distanza uno dall’altro che si incontrano nell’aldilà. I due diventano amici e fondano insieme l’agenzia investigativa Dead Boy Detectives, specializzata ovviamente su crimini sovrannaturali.

The Decameron

I temi sono attuali (la pandemia, la lotta per il potere, il contrasto tra classi sociali), ma il contesto è un vero e proprio classico: The Decameron, come si intuisce dal titolo, è infatti ambientata a Firenze nel 1348 mentre la Peste Nera semina morte ovunque in Europa. Un gruppo di ridicoli e sfortunati personaggi si ritira in una villa in campagna per sfuggire alla pestilenza. Ma quella che inizia come una lasciva e spensierata vacanza diventa presto una lotta per sopravvivere. La data di uscita esatta non è ancora nota.

The Umbrella Academy

Molto attesa è anche la quarta stagione di The Umbrella Academy (nella foto), la cui data di uscita esatta non è ancora stata annunciata. Basata sul fumetto di Gerard Way, la serie è firmata da Steve Blackman e non avrà ulteriori stagioni. Meglio prepararsi per un gran finale, insomma! Nel cast ci sono Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross.

Jurassic World: Chaos Theory

Dopo che il parco ha chiuso, dopo che il regno è caduto… sta per iniziare una nuova era di caos. È questa la promessa della serie Jurassic World: Chaos Theory, in uscita su Netflix nel corso del 2024. Scott Kreamer e Aaron Hammersley sono showrunner ed executive producer insieme a, tra gli altri, Steven Spielberg.