6 film da recuperare in streaming su NOW

Fonte foto: Sky

Giornate più scariche di impegni, una piacevole aria di festa e più tempo libero da passare al calduccio in casa, davanti alla tv, da soli o in compagnia: le ultime settimane di dicembre sono davvero un momento ideale per recuperare qualche bel film uscito negli ultimi mesi e finito nella lista ottimisticamente chiamata “Da vedere appena possibile”. Ci sono diverse opzioni tra cui scegliere in streaming su NOW e su Sky on demand, tra cui questi 6 titoli.

Mia

A causa di un ragazzo manipolatore, la vita di una quindicenne diventa un incubo. La ragazza, aiutata dal padre, riesce a uscire da questa situazione di violenza psicologica e ricomincia a vivere… Almeno fino a quando il giovane non decide di distruggerla, spingendo il padre a cercare vendetta. È questa la trama del dramma famigliare Mia (nella foto), diretto da Ivano De Matteo. Nel cast ci sono Edoardo Leo, Milena Mancini, Greta Gasbarri, Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo e Vinicio Marchioni.

Babylon

Ambientato nella scintillante Hollywood negli anni ’20, Babylon racconta di un gruppo di persone che lavorano nel mondo dello spettacolo e provano a restare a galla mentre l’industria cinematografica, che sta passando dal muto al sonoro, si prepara a cambiare per sempre. Scritto e diretto dal regista Premio Oscar Damien Chazelle, nel cast ci sono Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo e Li Jun Li.

Papà scatenato

Una storia divertente che scalda il cuore. Così viene descritta la commedia Papà scatenato con il Premio Oscar Robert De Niro e il comico Sebastian Maniscalco. Il film ha come protagonista Sebastian che, incoraggiato dalla fidanzata, porta il padre Salvo, un parrucchiere immigrato, a trascorrere un fine settimana con l’eccentrica e ricchissima famiglia di lei. Nel cast ci sono anche Leslie Bibb, Anders Holm, David Rasche e Kim Cattrall, con la regia di Laura Terruso.

I racconti della domenica

Chi ha voglia di un film più emozionante può cercare I racconti della domenica, diretto da Giovanni Virgilio. La trama narra uno spaccato della storia della Sicilia e dell’Italia, dal 1934 alla morte di Alto Moro, attraverso la vita di Francesco, un onesto lavoratore che racconta la sua vita scrivendo lettere al padre partito per l’America quando il figlio era ancora bambino. Senza mai ricevere risposta, Francesco racconta della sua infanzia, delle difficoltà della guerra, poi della sua candidatura a sindaco del paese. Nel cast ci sono Alessio Vassallo, Stella Egitto, Nino Frassica, Paolo Briguglia, Emanuele Aita e Vincent Riotta.

Anche io

Cosa c’è dietro un titolo di giornale? Lo racconta il film Anche io, basato sull’indagine del New York Times che ha raccontato i casi di violenza sessuale a Hollywood. La trama, ispirata a una storia vera, racconta come le reporter Megan Twohey e Jodi Kantor hanno lavorato alla notizia scuotendo il sistema e consentendo ad alcune donne coraggiose di condividere le loro storie. Diretto da Maria Schrader (già nota per Unorthodox e I’m Your Man), nel film recitano Carey Mulligan e Zoe Kazan.

Profeti

Sara è una giornalista italiana che dalla Siria segue la guerra dello Stato Islamico. Nur è invece una foreign fighter radicalizzata che ha sposato un miliziano e vive nel Califfato. Sono queste le due donne, i due mondi femminili antitetici raccontati nel film Profeti, diretto da Alessio Cremonini (già regista di Sulla mia pelle). Sara e Nur si incontrano quando la prima viene rapita dall’Isis e viene data in custodia alla seconda, che diventa la sua carceriera. Il confronto impossibile tra le due donne diventa presto una guerra psicologica fatta di silenzi, ricatti e tentativi di conversione. Nel cast ci sono Jasmine Trinca, Isabella Nefar e Ziad Bakri.