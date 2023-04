6 momenti indimenticabili di The Last of Us

La prima stagione di The Last of Us, visibile interamente su Sky e in streaming NOW, è composta da nove episodi e ha per protagonista Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Tratta dall’omonimo celebre videogioco, la serie è ambientata in un mondo devastato, vent’anni dopo un’epidemia causata da un fungo che ha portato la società al collasso. Acclamata dalla critica e amata dal pubblico, la serie – come il videogioco – è ricca di momenti indimenticabili.

Ecco quali sono le sei scene più belle della serie The Last of Us.

Nel museo con i clicker

Nella seconda puntata Joel, Ellie e Tess devono attraversare la città abbandonata senza incappare nei numerosi infetti. Decidono dunque di passare attraverso un museo, ma qui incontrano due clicker (il terzo stadio dell’infezione da fungo). Le creature sono cieche, ma molto sensibili ai rumori: l’intera scena è spaventosa e carica di tensione.

L’ultima cena di Bill e Frank

Nella terza puntata c’è un lungo excursus dedicato alla storia di Bill e Frank. Tra le tante scene emozionanti, c’è anche quella della loro ultima cena insieme prima della fine. I gesti ricalcano volutamente quelli del primo pasto che la coppia ha consumato insieme a quello stesso tavolo, circa vent’anni prima.

Sam ed Ellie insieme

Ellie e Joel condividono parte del cammino con Henry e suo fratello Sam, un bambino sordo. Durante uno scontro con alcuni infetti, il piccolo viene morso e lo rivela più tardi soltanto a Ellie, che spera di poterlo salvare grazie all’immunità del suo sangue. I due parlano anche di paura e solitudine. È un momento molto toccante.

Il litigio tra Ellie e Joel

Anche questa è una delle scene cruciali del videogioco che, con grande gioia e sollievo dei fan, è stata riproposta tale e quale nella serie. Ellie scopre che la figlia di Joel, Sarah, è morta, e affronta il discorso. Lui si chiude a riccio e le rinfaccia di non sapere nulla di cosa voglia dire davvero perdere qualcuno. Ne nasce un diverbio, scatenato anche dal fatto che Ellie ha sentito Joel chiedere a suo fratello Tommy di prosegue il viaggio al suo posto.

«It’s ok baby girl. I got you»

Nel finale dell’ottava puntata Joel riesce a raggiungere Ellie, che nel frattempo ha ucciso violentemente David. L’uomo trova la ragazzina traumatizzata e coperta di sangue. Abbracciandola, mentre Ellie non riesce a dire nulla, Joel può finalmente pronunciare di nuovo le parole che non diceva da vent’anni, ovvero dalla morte della figlia: "It’s ok baby girl. I got you".

La scena delle giraffe

Nella nona e ultima puntata c’è più di una scena indimenticabile che fa capire che il percorso di riscoperta della paternità di Joel nei confronti di Ellie è ormai compiuto. I fan del videogioco hanno apprezzato in particolare il fatto che nella serie è stata mantenuta la scena delle giraffe. Joel ed Ellie trovano alcuni esemplari e li nutrono con delle foglie. È un momento di leggerezza da cui però traspaiono anche affetto, desiderio di protezione, gratitudine e intimità.