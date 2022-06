A che ora esce l'ultima stagione di Peaky Blinders

La pazienza è la virtù dei forti, si usa dire. E di pazienza, i fan di Peaky Blinders, ne hanno avuta. La data di uscita italiana della sesta e ultima stagione della serie, che era stata annunciata lo scorso marzo, è finalmente arrivata: fra poche ore le nuove puntate saranno disponibili su Netflix.

L’attesa non è stata troppo lunga, è vero: ci sono serie che lasciano passare anche uno, due o tre anni prima di rilasciare una nuova stagione. Ad aver indispettito alcuni spettatori è stata più che altro la decisione di non distribuire Peaky Blinders 6 in un unico lancio per tutto il pubblico internazionale, come spesso accade con le serie più seguite. Il pubblico italiano vedrà infatti il gran finale della serie solo fra poche ore, nella versione doppiata in italiano, ma in realtà tutte le puntate sono già state trasmesse nel Regno Unito in prima visione assoluta dal 27 febbraio al 3 aprile 2022.

Peaky Blinders 6: come prepararsi

Ora che finalmente è arrivato anche il turno del pubblico di Netflix, comunque, tanto vale prepararsi alla visione del gran finale e ripassare la trama della serie tv. Nel corso della quinta stagione, a causa del crollo della borsa newyorkese del 1929, gli Shelby avevano perso i loro investimenti e i Peaky Blinders erano stati attaccati dai Billy Boys, con i quali in seguito avevano stipulato una tregua.

Intanto, il deputato laburista Oswald Mosley ha intenzione di fondare il British Fascist Union e chiede a Thomas di fare il vicesegretario del partito. L’uomo accetta, ma solo perché in realtà spera in questo modo di mandare a monte i piani di Mosley. Thomas in effetti prova più volte a fermarlo, persino organizzando un attentato ai danni di Mosley durante un suo comizio. L’attacco salta all’ultimo momento, perché il cecchino viene ucciso prima dello sparo. La quinta stagione finisce così: con Thomas disperato che, tornando a casa, si chiede se farla finita o meno.

La sesta stagione ricomincerà a tirare i fili della trama da questo punto e vedrà Thomas ancora di più al centro della scena, schiacciato e strattonato da movimenti più grandi di lui: ambientata negli anni ’30, la nuova stagione racconterà infatti anche dell’ascesa di fascismo, nazionalismo e razzismo.

Cosa succede dopo Peaky Blinders 6

La settima stagione di Peaky Blinders non ci sarà, ma è già stato annunciato che la storia proseguirà “in altre forme". È infatti in cantiere un film, che di fatto sostituirà la stagione 7. Non è escluso che nuove serie e filoni narrativi potranno nascere dalla storia raccontata nella pellicola.

A che ora esce Peaky Blinders 6

La data di uscita su Netflix di Peaky Blinders 6 è il 10 giugno 2022. In genere le serie Original sono disponibili sulla piattaforma di streaming già dalla mezzanotte.