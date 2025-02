Account Microsoft: da oggi si rischia grosso

Fonte foto: Tada Images / Shutterstock.com

Con l’inizio del mese di febbraio 2025 entra in funzione una modifica al modo in cui Microsoft gestisce il login degli account dei suoi utenti. Come previsto dal nuovo sistema annunciato nei giorni scorsi, l’account resterà connesso fino a quando l’utente non effettuerà una disconnessione manuale. Si tratta di una novità sicuramente comoda ma che può esporre gli utenti ad alcuni rischi per la sicurezza dei propri dati.

Cosa cambia per gli account Microsoft

Con il nuovo meccanismo da oggi, quando si effettua il login con il proprio account Microsoft a uno dei vari servizi digitali proposti dall’azienda, il sistema non chiederà più all’utente se lasciare o meno connesso l’account, una volta terminata la sessione.

L’account resterà connesso in automatico, fino a quando l’utente non effettuerà una disconnessione manuale, premendo sull’apposito tasto per completare il logout. Questa novità non rappresenta un grosso problema per gli utenti che utilizzano il proprio computer personale (soprattutto quando l’accesso al PC è protetto da una password, da un PIN o da un sistema di autenticazione biometrica).

Le cose cambiano, invece, quando si utilizza un qualsiasi dispositivo pubblico oppure appartenente a un soggetto terzo, come potrebbe essere lo smartphone di un amico o un computer aziendale accessibile anche ad altri dipendenti (ad esempio un fisso posizionato in ufficio). In questi casi, l’utente dovrà ricordarsi di effettuare il logout, una volta conclusa la sessione.

Questa modifica è stata adottata da Microsoft con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai vari servizi digitali (come la casella di posta elettronica o il proprio spazio cloud su OneDrive). Restano, però, i dubbi sulla sicurezza legati all’assenza di un sistema (che potrebbe essere introdotto in futuro) per avvisare gli utenti dei rischi e automatizzare la disconnessione dal proprio account.

Una soluzione temporanea al problema può essere rappresentata dalla possibilità di utilizzare il browser web in modalità privata. Alla chiusura della scheda in incognito, in questo modo, l’account sarà disconnesso in automatico e non ci sarà il rischio di accessi non autorizzati ai propri dati.

Come disconnettere il proprio account Microsoft

La procedura da seguire per disconnettere l’account Microsoft da un servizio digitale è, sostanzialmente, sempre la stessa. Ipotizziamo di aver effettuato l’accesso alla versione web di OneDrive o alla casella di posta elettronica di Outlook.

Per effettuare il logout, dopo aver terminato la sessione, basta premere sull’icona del proprio profilo, in alto a destra, e poi sul tasto Esci, posizionato nell’angolo destro della nuova finestra.

Se si utilizza l’app Xbox per PC o anche l’app di Skype, invece, l’immagine del profilo è in alto a sinistra e per completare il logout bisogna premere su Disconnetti.

Dallo smartphone o dal tablet, l’interfaccia dei vari servizi di Microsoft può cambiare leggermente. La procedura resta la stessa: bisogna individuare l’immagine del proprio account e poi premere sul tasto che consente il logout.