Osmo Action 4: piccola, potente e a un prezzo mai visto prima

Fonte foto: DJI

La Osmo Action 4 è uno dei prodotti più recenti di DJI, una action cam compatta e robusta perfetta per qualsiasi condizione di ripresa e che garantisce sempre una qualità audio/video impeccabile.

Con le offerte Amazon, per le prossime ore, il prezzo scende sotto i 330 euro per un pacchetto che include, oltre all’action cam, anche moltissimi accessori che espandono ulteriormente il valore di questo prodotto e lo rendono un’occasione da non farsi sfuggire.

DJI Osmo Action 4 – Action Cam con funzioni AI – Versione Combo Standard

DJI Osmo Action 4: scheda tecnica

DJI Osmo Action 4 è una action cam piccola (70,5×44,2×32,8 mm) e leggera (145 grammi). Ha due display, il principale da 2,25 pollici con risoluzione 360×640 pixel e il secondario, quello frontale, da 1,4 pollici con risoluzione 320×320 pixel.

Grazie al sensore CMOS da 1/1,3 pollici con apertura f/2.8, questa action cam permette di effettuare riprese video in 4K/120fps e foto fino a 10 MP. L’ottica è molto grandangolare, con un campo visivo di ben 155 gradi e messa a fuoco a partire da 4 centimetri. Lo zoom, da 2X, è digitale.

La stabilizzazione è molto efficiente, grazie alle tecnologie HorizonSteady a 360°, RockSteady 3.0/3.0+, HorizonBalancing e HorizonSteady, da utilizzare in base al tipo di ripresa che stiamo effettuando. InvisiStick, invece, è una funzione basata sull’AI che consente di cancellare via software il selfie stick nelle foto e nei video.

Ci sono tre microfoni integrati con riduzione automatica del rumore e una porta USB-C per collegare la videocamera ai DJI Mic o ai microfoni esterni compatibili (tramite il connettore jack da 3,5 mm a USB-C).

Altro dettaglio molto interessante sono le notifiche vocali, per avvertono l’utente della modalità di riproduzione in uso e i controlli vocali per utilizzare la action cam senza le mani.

L’autonomia dichiarata è di 150 minuti di ripresa con la possibilità di arrivare all’80% di carica collegando la action cam alla rete per 18 minuti. E’ possibile attivare la preregistrazione fino a 60 secondi, in base alla scheda di memoria inserita (la videocamera è compatibile con microSD fino a 512 GB), ma chiaramente il consumo della batteria aumenta.

Infine la DJI Osmo Action 4 è impermeabile fino a 18 metri di profondità (fino a 60 metri con custodia) e resiste a temperature estreme: da -20 a +45 gradi centigradi.

DJI Osmo Action 4: l’offerta su Amazon

La DJI Osmo Action 4 è disponibile in vari pacchetti, più o meno ricchi di accessori. Questa offerta fa riferimento al pacchetto Combo Standard che include, oltre alla videocamera, anche una Batteria Extreme, la cornice di protezione orizzontale-verticale, il supporto per adattatore a sgancio rapido, la base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo USB-PD da tipo C a tipo C, paraluce e tappetino antiscivolo.

Il prezzo consigliato è di 429 euro ma con gli sconti Amazon si scende a 329 euro (-23%¸-100 euro). Si tratta di un vero affare, perché è un pacchetto completo già sufficiente per fare riprese spettacolari.

