GoPro HERO9 Black, una grande action cam a un prezzo piccolissimo

Fonte foto: GoPro

Una action cam, nell’immaginario collettivo, è un dispositivo destinato solo agli amanti degli sport estremi o agli escursionisti. In realtà da qualche anno a questa parte, sono diventate di uso comune, e vengono utilizzate anche nella vita di tutti i giorni o dai creatori di contenuti per rendere unici i loro video.

Per chi non ha esigenze specifiche, la soluzione migliore è quella di acquistare un dispositivo di fascia alta ma di precedente generazione, che garantisce comunque ottime performance ma a un prezzo più contenuto, facendo a meno di qualche funzione, cosa che comunque non ne pregiudica assolutamente le potenzialità.

Tra le offerte più interessanti di queste ore, c’è sicuramente la GoPro HERO9 Black, una action cam che non ha bisogno di presentazioni e che può essere acquistata su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

GoPro HERO9 Black: scheda tecnica

GoPro HERO9 Black è una action cam leggera e compatta, pronta per essere trasportata facilmente e, naturalmente, per essere installata ovunque.

Ha un doppio display LCD a colori, con il touchscreen principale da 2,27 pollici e quello frontale che può essere utilizzato per vedere le impostazioni del dispositivo e per mostrare all’utente una porzione di ciò che sta inquadrando.

Il sensore fotografico è da 23,4 MP e consente di registrare video in 5K a 30 fps e, ovviamente, anche di scattare foto a 20 MP.

Sono moltissime le funzioni di questa action cam e danno campo libero all’utente per ottenere il massimo in ogni situazione. Anzitutto, non mancano tutte le classiche modalità di ripresa, tra cui quella per i video in slow-motion e in time-lapse.

Oltre a questi troviamo anche soluzioni più "specifiche" come TimeWarp che consente all’utente di regolare la velocità di registrazione e la funzione HindSight, che permette di avviare la registrazione 30 secondi prima della pressione del pulsante di scatto così da non perdere nessun dettaglio. Presente anche la modalità Streaming, utile per trasmettere online le proprie riprese a 1.080 p.

Cruciale in un device del genere l’HyperSmooth 3.0, per una stabilizzazione video ottimale, che garantisce riprese stabili e fluide anche nelle situazioni più movimentate. Molto utile anche la funzione Boost che permette di rilevare in automatico la migliore stabilizzazione in base al tipo di ripresa in corso e l’allineamento dell’orizzonte automatico, per mantenere l’immagine sempre perfettamente dritta.

Infine, la batteria è da 1.720 mAh e promette circa 1 ora e 20 minuti di riprese (in 4K a 60 fps).

GoPro HERO9 Black: l’offerta su Amazon

La GoPro HERO9 Black è una action cam estremamente affidabile e pronta a catturare qualsiasi momento della vita degli utenti e a qualsiasi condizione di ripresa.

Parliamo di un dispositivo progettato per essere resistente e molto versatile e che, nonostante non sia il modello più recente sul mercato, rappresenta ancora un’ottima soluzione per gli appassionati di sport e escursionismo e non solo.

Il prezzo di listino è di 429,99 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa la GoPro HERO9 Black a 249,99 euro (-42%, -180 euro), una vera e propria occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

