Fonte foto: GoPro

Acquistare una action cam di qualità vuol dire scegliere un dispositivo robusto e affidabile, pronto a resistere a qualsiasi sollecitazione anche quelle più estreme. Le opzioni sono molte, ma visti i potenziali utilizzi in situazioni piuttosto "movimentate", il consiglio è di non andare a risparmio ma di scegliere sempre soluzioni di qualità, scegliendo i brand più conosciuti che, ovviamente, sono anche quelli più costosi.

Tra i prodotti più validi c’è la GoPro HERO11 Black, una action cam di altissimo livello che grazie alle offerte Amazon è disponibile a poco meno di 400 euro, un’offerta irripetibile che gli appassionati del genere non possono lasciarsi scappare

GoPro HERO11 Black – Action Cam impermeabile– Risoluzione 27 MP

GoPro HERO11 Black: scheda tecnica

GoPro HERO11 Black ha dimensioni ridotte ‎(7,6 x 22,7 x 11,5 cm) e un peso contenuto di 127 grammi, ed è quindi perfetta per girare video in qualsiasi situazione, dagli sport estremi fino alle vacanze nella natura.

Il dispositivo ha un doppio display a colori: quello principale posteriore è da 2,27 pollici (touchscreen) e quello frontale è da 1,4 pollici, utile per le riprese live o per visualizzare le impostazioni di ripresa. All’interno della videocamera c’è un processore GP2, che fornisce a questa action cam la potenza di cui ha bisogno in qualsiasi contesto, garantendo sempre performance impeccabili in sinergia con la stabilizzazione HyperSmooth 5.0 e con l’AutoBoost, modalità di utilizzo in grado di determinare in automatico la migliore stabilizzazione possibile per il video in corso, senza che l’utente debba fare nulla.

Uno dei punti di forza del device è il sensore fotografico da 1/1,9 pollici con una risoluzione di 27 MP, ottimo per immagini nitide e senza rumore in qualsiasi condizione, anche in caso di bassa luminosità. Per le riprese video sono disponibili diverse opzioni: 5,3K a 60 fotogrammi per secondo, 4K a 120 fps e 2,7K a 240 fps. E’ anche possibile girare video in slow-motion e in time-lapse e usare la GoPro anche per trasmissioni live o come webcam, collegandola ad uno smartphone o ad un computer.

Tra le connessioni, infatti, abbiamo il Bluetooth, il WiFi e il GPS. La batteria è da 1.720 mAh. Infine, trattandosi di uno strumento progettato per gli sport estremi, questa videocamera è impermeabile fino a 10 metri di profondità e resistente anche alle temperature più estreme.

GoPro HERO11 Black: l’offerta Amazon

La GoPro HERO11 Black è la soluzione perfetta per chi cerca una action cam di alto livello e, infatti, è il modello top di gamma di GoPro. Il prezzo di listino è di 549,99 euro, che non sono pochi ma chi conosce il settore delle action cam conosce anche la qualità di GoPro. Grazie all’offerta Amazon, però, è possibile acquistare GoPro HERO11 Black a 399,99 euro (-27%, -150 euro) e con un’offerta così trovare di meglio è impossibile.

