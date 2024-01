Fonte foto: Shutterstock/InFocus.ee

Quali sono le caratteristiche che deve avere una buona action cam? Sicuramente deve essere robusta e pronta a resistere a ogni sollecitazione, poi deve garantire riprese ottimali anche nelle situazioni più movimentate e, infine, avere un prezzo accessibile, anche se su questo tipo di dispositivi non è certo una cosa semplice.

La scelta più ovvia per soddisfare tutti questi requisiti è affidarsi ad Amazon e scoprire gli sconti che quotidianamente il celebre e-commerce propone per i suoi utenti.

E tra le offerte più interessanti c’è la GoPro HERO9 Black, una action cam compatta, resistente e con tantissime funzioni, che per le prossime ore può essere acquistata addirittura sotto i 250 euro, un vero affare che gli appassionati del genere non possono assolutamente lasciarsi sfuggire.

GoPro HERO9 Black – Risoluzione 23,4 MP

GoPro HERO9 Black: scheda tecnica

La GoPro HERO9 Black ha a bordo due display LCD a colori: quello principale è touch e misura 2,27 pollici mentre quello secondario consente di vedere le varie impostazioni di ripresa e ciò che l’utente sta inquadrando.

Il sensore fotografico è da 23,4 MP e permette di scattare foto a 20 MP e di registrare video in 5K a 30 fps.

Tra le varie funzioni a bordo ci sono, anzitutto, quelle per le riprese più classiche tipo lo slow-motion il time-lapse, ma non mancano nemmeno altre caratteristiche più particolari che permettono all’utente di sfruttare al meglio la sua action cam.

Tra queste la TimeWarp che consente di regolare la velocità di registrazione e la HindSight, che cattura anche i 30 secondi precedenti all’avvio della registrazione, così da riprendere qualsiasi dettaglio senza il rischio di perdere nulla.

Questo dispositivo consente anche di trasmettere in Streaming e condividere i propri video online a 1.080 p.

Trattandosi di una action cam progettata per lavorare in situazioni "non convenzionali" è di vitale importanza la stabilizzazione dell’immagine, gestita dall’HyperSmooth 3.0, che garantisce riprese stabili e fluide in qualsiasi contesto.

Interessante anche la funzione Boost che rileva automaticamente la migliore modalità di stabilizzazione dell’immagine in base al tipo di ripresa e l’allineamento dell’orizzonte automatico, per mantenere sempre dritta l’immagine.

Infine, la batteria ha una capacità di 1.720 mAh, per un’autonomia garantita di circa 1 ora e 20 minuti di riprese (in 4K a 60 fps).

GoPro HERO9 Black: l’offerta su Amazon

La GoPro HERO9 Black è una action-cam di fascia alta che, pur non essendo il modello più recente della famiglia GoPro, garantisce comunque condizioni di ripresa ottimali in qualsiasi contesto.

Il prezzo di listino è di 429,99 euro ma grazie agli sconti su Amazon per le prossime ore si scende fino a 249 euro (-42%, -180,99 euro), e un’offerta come questa è davvero l’occasione che in molti aspettavano.

