GoPro HERO8 Black: un vero affare con gli sconti Amazon

Fonte foto: Amazon

Acquistare una action cam non è più un discorso riservato solo gli appassionati di sport e di escursioni ma, gradualmente, questi dispositivi hanno conquistato sempre più utenti che, spesso, li utilizzano anche per immortalare le loro vacanze o la vita di tutti i giorni. Naturalmente parliamo di device che hanno un certo costo e, per chi li utilizza a livello amatoriale, puntare a un top di gamma potrebbe essere proibitivo, per questo in molti scelgono dispositivi di precedente generazione, in modo da avere uno strumento affidabile ma a un prezzo contenuto

Tra le offerte più interessanti troviamo la GoPro HERO8 Black, una delle action cam più famose di sempre che, per le prossime ore, arriva in super offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante.

GoPro

GoPro HERO8 Black: scheda tecnica

GoPro HERO8 Black è una action cam compatta, con dimensioni estremamente ridotte ‎(‎‎66,3×48,6×28,4 mm) e un peso davvero trascurabile di 125 grammi, il dispositivo perfetto insomma per essere trasportato facilmente e adattarsi a qualsiasi condizione di ripresa, anche quelle meno convenzionali.

Questa action cam ha un doppio display, con il touchscreen principale da 2 pollici e quello frontale monocromatico da utilizzare per visualizzare le impostazioni di ripresa e le informazioni sul dispositivo. Il sensore fotografico è da 12 MP e garantisce foto riprese video in buona qualità e con diverse risoluzioni, fino a un massimo di 4K a 60 fps.

Sono molte le possibilità di questa action cam e, naturalmente, l’utente potrà sfruttare al meglio tutte le classiche modalità di ripresa per realizzare anche video in slow-motion e in time-lapse. Oltre a queste sono presenti la modalità NightLapse, per migliorare la qualità dei vide time lapse in notturna, la TimeWarp che consente di regolare la velocità di registrazione e la funzione LiveBurst, che avvia la registrazione poco prima della pressione del pulsante di scatto per non perdere nessun dettaglio della ripresa. Inoltre la action cam ha anche una modalità Streaming per trasmettere i propri contenuti con risoluzione Full HD.

Di fondamentale importanza la stabilizzazione video HyperSmooth 2.0 che garantisce riprese stabili e fluide in qualsiasi situazione, anche durante le azioni più concitate. Presente anche la funzione Boost che consente al dispositivo di rilevare in automatico la migliore stabilizzazione possibile per le riprese in corso. La batteria è da 1.220 mAh e garantisce fino a 1 ora di riprese. Infine, trattandosi di una action cam non può mancare la resistenza all’acqua e alle immersioni fino a 10 metri di profondità e una buona resistenza agli urti e all’utilizzo a temperature estreme.

GoPro HERO8 Black: l’offerta su Amazon

La GoPro HERO8 Black, pur non essendo il modello più recente, è un dispositivo estremamente affidabile, perfetto per riprese di qualità in qualsiasi condizione è, chiaramente, una resistenza che gli appassionati del genere sicuramente conosceranno. Parliamo di una action cam di fascia alta che, per la passata generazione di GoPro, rappresentava il meglio sul mercato e un must-have per gli appassionati di sport e escursionismo.

Il prezzo di listino è di 329,99 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare questa GoPro a 279 euro (-15%, -50,99 euro), e con uno sconto del genere non si può che cedere alla tentazione.

GoPro