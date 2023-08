Fonte foto: Shutterstock/InFocus.ee

Quando si acquista una action cam, gli appassionati del settore sanno bene che dovranno fare affidamento a pochi e affermati brand che, da sempre, sono sinonimo di prodotti robusti e dalle grandi potenzialità. In questo modo si spenderà, certamente, qualche euro in più, ma si avrà la certezza di aver scelto solo il meglio sulla piazza, senza rimpianti e pentimenti futuri.

È questo il caso della GoPro HERO9 Black, forse la action cam più famosa di sempre che arriva in super offerta su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

GoPro HERO9 Black: scheda tecnica

GoPro HERO9 Black è una action cam dalle dimensioni ridotte ‎(‎3,4×5,1×6,2 cm) e un peso contenuto di 450 grammi, ideale, insomma, per essere utilizzata in qualsiasi situazione e immortalare i propri momenti senza dover portare con sé strumenti ingombranti e dal peso considerevole.

Il dispositivo ha un doppio display a colori: con un touchscreen principale da 2,27 pollici e quello frontale è da 1,4 pollici, da utilizzare durante le riprese in diretta o per visualizzare le impostazioni di ripresa.

Il processore all’interno è un GP1, capace di bilanciare alla perfezione performance e autonomia, mentre il sensore fotografico da 23,6 MP e consente di riprenderei video in diverse risoluzioni fino a 5K a 30 fps. È possibile, naturalmente, anche scattare foto da 20 MP.

Molte le modalità di ripresa, dalle classiche impostazioni per girare video in slow-motion e in time-lapse, fino ad arrivare alle Live streaming a 1080p per condividere sul web, in alta qualità, ogni momento della propria vita.

Da segnalare anche la stabilizzazione video HyperSmooth 3.0 che consente all’utente di effettuare riprese stabili e fluide in qualsiasi condizione di utilizzo, anche durante le situazioni più "movimentate" e l’Autoboost che permette al dispositivo di rilevare in automatico la migliore stabilizzazione possibile per le riprese in corso.

La batteria è da 1.720 mAh e garantisce fino a due ore di riprese consecutive. Infine, trattandosi di una action cam progettata anche per gli sport "meno convenzionali", è impermeabile fino a 10 metri di profondità e resistente anche a qualsiasi sollecitazione esterna dagli urti fino ad arrivare all’utilizzo a temperature estreme.

Presente, infine, anche l’apposita modalità che permette di collegare questa action cam al computer e di utilizzarla come se fosse una normale webcam. Un gradito plus.

GoPro HERO9 Black: l’offerta su Amazon

La GoPro HERO9 Black è un’ottima action cam, che promette ottime riprese in qualsiasi condizione di utilizzo e, naturalmente, un’ottima robustezza per resistere a qualsiasi imprevisto. Parliamo di un dispositivo che gli appassionati del settore conoscono bene e il marchio GoPro è da sempre sinonimo di performance e affidabilità senza compromessi.

Il prezzo di listino è di 429,99 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare la GoPro HERO9 Black a 249,99 euro (-49%, -180 euro), un’offerta davvero irripetibile che gli appassionati del genere non possono lasciarsi sfuggire.

