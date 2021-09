Quale action cam acquistare

Con una action cam è possibile realizzare riprese mozzafiato, immortalando momenti unici mentre si stanno vivendo avventure incredibili ed emozionanti. Sul mercato esistono sia le classiche GoPro, il prodotto di riferimento quando si parla di action cam di qualità, sia alternative alle GoPro caratterizzate da un prezzo più accessibile. Vediamo subito quali sono gli aspetti da valutare nella scelta del dispositivo, per poi scoprire quali sono le migliori action cam da acquistare oggi in commercio, con le proposte più interessanti per effettuare riprese davvero avvincenti.

Come scegliere l’action cam adatta

La prima cosa da fare in queste circostanze è definire un budget di spesa, per sapere su quali modelli orientarsi senza perdere tempo, ad esempio concentrandosi sulle action cam economiche oppure andare diretti verso le GoPro di ultima generazione. Una caratteristica importante è la risoluzione d’immagine, per vedere se è possibile scattare foto e girare video in qualità HD, Full HD o Ultra HD 4K. Per i video bisogna guardare anche ai frame rate, in genere da 30 a 60 fps, oltre alla presenza di funzionalità come lo slow motion e la tecnologia di stabilizzazione.

Naturalmente è fondamentale verificare il sensore e il tipo di obiettivo, per valutare tutte le funzioni disponibili e le soluzioni utili in questi casi come l’ultragrandangolare, preferendo sempre i modelli con un campo di visione ampio. Anche uno schermo di qualità rende l’utilizzo dell’action cam più agevole, ad ogni modo non si tratta di un aspetto principale, sebbene i display touchscreen integrati rappresentano senz’altro un valore aggiunto in questi dispositivi. Alcuni device hanno anche il supporto per i voice assistant, un’opzione conveniente per usare i comandi vocali e semplificare alcune operazioni.

Una action cam deve avere anche una connettività completa e ottimale, mettendo a disposizione un modulo Wi-Fi per la connessione con le reti wireless e il Bluetooth per l’accoppiamento immediato con gli altri dispositivi. In questi apparecchi non dovrebbe mai mancare il GPS per la geolocalizzazione, per inserire informazioni importanti negli scatti e nei video. Anche l’audio è importante, per rendere davvero intriganti i video realizzati con la action cam, accertandosi che la macchina disponga di un buon microfono esterno in grado di offrire un audio di buona qualità nelle riprese outdoor.

Quale GoPro comprare?

Naturalmente quando si parla di action cam le GoPro sono i dispositivi più ambiti e performanti, sebbene oggi non siano gli unici disponibili. Si tratta di videocamere veramente prestazionali, dotate di ottimi grandangoli, strutture resistenti con rivestimento impermeabile, sensori di qualità e un’ampia connettività. La gamma GoPro è davvero considerevole, con tantissimi modelli che arrivano fino a una risoluzione 5K, supportando immersioni fino a 10 metri di profondità, con display touchscreen da 2 pollici e funzioni sofisticate tramite app e software.

Le GoPro dispongono anche di un vasto assortimento di accessori, con i quali personalizzare le funzioni di queste action cam e utilizzarle in qualsiasi modo a seconda delle proprie necessità. La migliore in assoluto è la GoPro Hero9 Black, con sensore da 20 MP e qualità d’immagine 5K, altrimenti per il vlogging è perfetta anche la GoPro Max. Sempre un top di gamma è anche la GoPro Hero8 Black, mentre una action cam più semplice da utilizzare e accessibile economicamente è la Hero7 Black, fino ad arrivare ai modelli entry level come la GoPro Hero7 White e Silver.

Le migliori action cam da comprare

A questo punto hai tutte le informazioni per scegliere correttamente la videocamera giusta, perciò vediamo quali sono le action cam migliori sul mercato, dalla più economica e semplice alla più evoluta e costosa.

Dragon Touch Vision 4 Lite

Dragon Touch Vision 4 Lite

Tra le migliori action cam economiche c’è la Dragon Touch Vision 4 Lite, una camera d’azione subacquea resistente all’acqua e alle immersioni fino a 30 metri di profondità. È dotata di un telecomando Wi-Fi con portata massima di 10 metri, per gestire il dispositivo a distanza in modo agevole, con sensore da 20 MP e registrazione video 4K UHD. Propone un campo visivo di 170 gradi, una batteria da 1050 mAh con una buona autonomia, uno schermo da 2 pollici integrato e una tecnologia che riduce le vibrazioni e migliora la stabilità.

Caratteristiche principali

Sensore 20 megapixel

Risoluzione 4K Ultra HD

Grandangolare a 170°

Batteria da 1050 mAh

Telecomando Wi-Fi

Stabilizzazione elettronica

Impermeabile fino a 30 metri

LeadEdge A20

LeadEdge A20

Per riprendere scene mozzafiato in mountain bike, moto o deltaplano una action cam adeguata è la LeadEdge A20, un prodotto entry level facile da utilizzare, con sensore da 20 MP e qualità video 4K Ultra HD. La videocamera è equipaggiata con un microfono esterno per ottimizzare l’audio nei filmati, con un sistema evoluto di stabilizzazione elettronica, una lente grandangolare a 170° e uno schermo LCD da 2 pollici con modulo Wi-Fi per il collegamento internet wireless. È possibile immergersi fino a 40 metri di profondità con il case impermeabile, mentre la batteria da 1050 mAh consente di usufruire di un’elevata autonomia.

Caratteristiche principali

Sensore 20 megapixel

Risoluzione 4K Ultra HD

Grandangolare a 170°

Batteria da 1050 mAh

Telecomando Wi-Fi

Stabilizzazione elettronica

Impermeabile fino a 40 metri

COOAU CU-SPC06

COOAU CU-SPC06

Un’ottima action cam subacquea è la COOAU CU-SPC06, un modello low price con risoluzione d’immagine 4K UHD, dotata di microfono esterno per ottimizzare l’audio e in grado di affrontare una profondità massima sott’acqua di 40 metri. Presenta un sensore da 20 MP per scattare foto nitide e dettagliate, con sistema di stabilizzazione elettronica EIS, telecomando per il controllo a distanza e modulo Wi-Fi integrato. L’obiettivo ha un campo di visione di 170 gradi, mentre la camera è dotata di una batteria da 1200 mAh con 2 ore di autonomia in registrazione video continuativa.

Caratteristiche principali

Sensore 20 megapixel

Risoluzione 4K Ultra HD

Slow motion, autoscatto, time lapse

Batteria da 1200 mAh

Campo visivo a 170 gradi

Stabilizzazione elettronica

Impermeabile fino a 40 metri

Insta360 Go 2

Insta360 Go 2

Trovare una delle action cam Xiaomi è davvero difficile, tuttavia una valida alternativa alle GoPro è anche la Insta360 Go 2, una mini videocamera per le riprese d’azione davvero compatta e agevole da utilizzare. Basta pensare che pesa soltanto 27 grammi, perciò può essere portata anche durante l’attività sportiva senza che incida negativamente sulle performance atletiche. Il dispositivo è impermeabile, ha un sensore da 1/2.3" con il quale è possibile realizzare video con risoluzione a 1440p, con sistema di stabilizzazione FlowState e custodia di ricarica multiuso. La batteria garantisce un’autonomia fino a 120 minuti, con montaggio accessibile ovunque grazie al rivestimento magnetico.

Caratteristiche principali

Sensore 1/2.3"

Risoluzione 1440p

Autonomia 120 minuti

Slow motion, Hyperlapse

Stabilizzazione FlowState

Impermeabile fino a 4 metri

Controllo remoto

Dji Osmo Action

Dji Osmo Action

La Dji action camera Osmo è resistente all’acqua e alle immersioni fino a 11 metri, con un sensore da 12 MP, angolo di visione di 145 gradi e video in 4K con HDR. Il device viene proposto con il doppio display, con uno schermo posteriore tradizionale e uno frontale per i selfie, inoltre è dotata di un sistema avanzato di stabilizzazione elettronica EIS, con algoritmi sofisticati che assicurano immagini sempre nitide anche nei contesti più turbolenti. La gamma di sensibilità ISO arriva fino a 3200, con una dimensione massima dell’immagine di 4000×3000 pixel e una velocità dell’otturatore di 120-1/8000s.

Caratteristiche principali

Sensore da 12 MP

Risoluzione 4K Ultra HD

Scatti in RAW

Slow motion 8x

Stabilizzazione elettronica

Impermeabile fino a 11 metri

Doppio display

GoPro Hero8 Black

GoPro Hero8 Black

La migliore action camera GoPro per qualità/prezzo è la Hero8 Black, un dispositivo leggero e maneggevole perfetto per i filmati più difficili e complessi. Il device dispone di un sensore da 12 MP, con risoluzione 4K Ultra HD e sistema di stabilizzazione evoluto per ottimizzare le immagini in movimento. È disponibile la funzione live streaming HD, il controllo vocale e il display touchscreen, con rivestimento impermeabile e connettività Bluetooth, USB e Wi-Fi. Vanta un’eccezionale modalità slow motion migliorata, con un design minimalista e tecnologia LiveBurst per registrare 1,5 secondi prima e dopo ogni scatto.

Caratteristiche principali

Sensore 12 megapixel

Risoluzione 4K Ultra HD

Slow motion, TimeWarp 2.0, LiveBurst

SuperFoto con HDR

Live streaming a 1080p

Touchscreen posteriore

GoPro Hero9 Black

GoPro Hero9 Black

La migliore action cam stabilizzata è la GoPro Hero9 Black, un modello di nuova generazione con sensore da 20 MP per le foto e risoluzione video in 5K Ultra HD. Questa camera sportiva avanzata è capace di registrare in live streaming a 1080p, è impermeabile e resistente fino a 10 metri di profondità, inoltre dispone di uno schermo touchscreen posteriore, la funzionalità time-lapse e lo zoom tattile. Non manca lo slow motion 8x, con la massima fluidità grazie alla tecnologia HyperSmooth 3.0 e la registrazione automatica con 30 secondi di anticipo tramite sistema HindSight.

Caratteristiche principali