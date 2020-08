Nel 2002 un’azienda californiana si presenta sul mercato con la prima action camera della gamma GoPro, un dispositivo incredibile pronto per rivoluzionare il mondo e aprire la strada alla registrazione di video mozzafiato. In 18 anni il livello qualitativo raggiunto da questi device è eccezionale, con macchine che consentono di realizzare filmati in 4K in qualsiasi tipo di condizione, un connubio che spesso porta le GoPro nel mondo degli sport estremi, dove è possibile riprendere le acrobazie più incredibili. Vediamo quali sono le migliori action camera GoPro in commercio, analizzando tutta la linea di prodotti presenti sul mercato con alcune indicazioni utili per capire quale modello acquistare.

Quale GoPro comprare

Per sapere quale GoPro scegliere è necessario considerare alcuni aspetti principali, in modo da scoprire quale modello è più adatto alle proprie esigenze. Naturalmente un fattore predominante è il prezzo, infatti i prodotti più economici si possono acquistare ad un costo compreso tra 200 e 300 euro, non proprio una cifra abbordabile per tutti, mentre al contrario i device top di gamma possono andare da 300 ad oltre 500 euro. Oltre al prezzo però esistono altre caratteristiche da valutare, per individuare la GoPro giusta in base alle proprie necessità.

Risoluzione video e foto

Un aspetto fondamentale nella scelta della action camera migliore è senza dubbio la qualità video, tuttavia ogni modello di GoPro parte da uno standard minimo di risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. I dispositivi di fascia alta, invece, arrivano senza problemi alla definizione 4K Ultra HD 3840×2160 pixel, con le macchine più esclusive che raggiungo un valore massimo di 5.6K, come ad esempio la bellissima GoPro Max. Allo stesso modo bisogna verificare anche la qualità del sensore fotografico, con definizioni che vanno da 8 a 12 MP, con funzionalità avanzate sui modelli di punta che consentono di ottimizzare gli scatti con un editing dedicato.

Impermeabilità e qualità audio

Le GoPro sono macchine digitali impermeabili, in grado di supportare le immersioni fino a 10 metri di profondità, un aspetto condiviso da tutti i modelli di action camera del marchio americano. Inoltre hanno un rivestimento robusto e resistente, perciò non bisogna preoccuparsi troppo della polvere o degli schizzi, tuttavia per aumentare la protezione del dispositivo basta acquistare una custodia specifica per aumentarne le prestazioni subacquee. Per quanto riguarda la qualità audio GoPro garantisce un audio stereo davvero ottimo, con alcuni modelli dotati di riduzione del rumore ambientale, un numero di microfoni maggiore e filtri appositi per eliminare le interferenze del vento nelle registrazioni.

Display e interfaccia

Le GoPro migliori hanno tutte un display LCD da 2 pollici touchscreen, con interfaccia semplice e intuitiva completamente in italiano per la massima accessibilità. Questa caratteristica è ormai uno standard, mentre sui modelli prodotti prima del 2016 potrebbe non esserci lo schermo in quanto non era consuetudine integrarlo. Per il montaggio video e la gestione della videocamera sono disponibili diverse applicazioni, tra cui quelle principali sono GoPro App e GoPro Quick, quest’ultima proposta sia come app per i dispositivi mobili che nella versione per PC desktop.

Connettività

Tra le caratteristiche più apprezzate delle GoPro c’è l’ottima connettività di queste macchine digitali, infatti tutti i modelli di ultima generazione dispongono di GPS per le geolocalizzazione, Bluetooth per la sincronizzazione rapida con i device compatibili e il modulo Wi-Fi per il collegamento alle connessioni wireless. Ciò consente di controllare la camera da remoto in modo semplice e accurato, per verificare lo stato della registrazione e scaricare tutti i dati su un dispositivo esterno in maniera immediata, oppure per condividere sui social per proprie acrobazie o le foto più divertenti delle ultime vacanze.

Autonomia e batteria

Prima di comprare una GoPro è importante controllare l’autonomia, dando un’occhiata a due aspetti fondamentali, la capacità della batteria in milliampere e la possibilità di estrarla o meno. I modelli più avanzati sono compatibili con la ricarica rapida, una modalità che permette di ripristinare l’autonomia in pochi minuti, con un collegamento tramite cavo USB-C per l’uso del power bank oppure attraverso un normale cavetto microUSB. Ad ogni modo è preferibile avere sempre con sé un caricabatterie portatile, per evitare di rimanere senza carica durante le registrazioni.

Migliori action camera sotto 300 euro

Un aspetto delle GoPro è il prezzo elevato, infatti i modelli più economici partono da almeno 200 euro, una cifra alta ma adeguata alla qualità proposta dall’azienda americana. Ecco le migliori action camera GoPro sotto i 300 euro da acquistare.

GoPro Hero7 White

Tra le migliori action camera economiche della gamma GoPro c’è la Hero7 White, una entry level adatta anche a chi non ha mai utilizzato una macchina digitale del genere. Il dispositivo è in grado di registrare video in qualità Full HD a 1440p, è equipaggiato con un sensore fotografico da 10 MP e dispone di uno schermo LCD da 2 pollici. Questa camera dinamica è precisa e impermeabile, è possibile scegliere l’orientamento verticale per le foto da postare sui social, con audio immersivo e due microfoni integrati, connettività Bluetooth e modulo Wi-Fi incorporato, con stabilizzazione elettronica avanzata e zoom tattile. Acquista la GoPro su Amazon.

GoPro Hero7 Silver

La GoPro Hero7 Silver è una action camera indicata per chi cerca una macchina semplice da usare, ma senza rinunciare alle prestazioni uniche di questo dispositivo. All’interno c’è una nuova interfaccia rinnovata, con stabilizzazione elettronica evoluta e risoluzione 4K a 30 fps, con modulo GPS integrato e ampia gamma dinamica per le foto in movimento. Ovviamente la GoPro Hero7 Silver è impermeabile (è disponibile su Amazon), inoltre supporta le immersioni fino a una profondità di 10 metri, ha il timer per le foto, lo zoom tattile e uno schermo LCD da 2 pollici, con sistema QuickCapture, SuperView e una scheda SanDisk inclusa da 128 GB.

GoPro Hero7 Black

L’action camera GoPro Hero 7 Black è un modello bilanciato e ben equilibrato, in grado di fornire prestazioni elevate e un prezzo tutto sommato contenuto. Si tratta di un dispositivo versatile e maneggevole, con risoluzione Ultra HD 4K con Hypersmooth, sensore da 12 MP per le foto, stabilizzazione video e funzione di Live streaming. La camera può registrare filmati fluidi e perfetti in ogni condizione, anche senza utilizzare un gimbal, presenta un rivestimento impermeabile fino a 10 metri di profondità, inoltre è compatibile con i comandi vocali per la massima accessibilità. Acquistala subito su Amazon.

Migliori action camera sopra 300 euro

Con un budget di spesa maggiore è possibile comprare una delle top GoPro in commercio, concentrandosi sui modelli di punta della linea per usufruire delle tecnologie più innovative e sorprendenti. Ecco le migliori action camera GoPro di fascia alta.

GoPro Hero6 Black

La GoPro Hero6 Black è il modello del 2018, una action camera veramente ottima per le prestazioni di registrazione in qualsiasi condizione, con un prezzo che la posiziona nella fascia media tra la gamma del brand. La connettività è ottima, con modulo Wi-Fi integrato a 5 GHz e supporto per una velocità di connessione fino a 1,3 Gbps, GPS per una localizzazione precisa e Bluetooth per l’accoppiamento immediato con i device compatibili. Questa GoPro può realizzare video 4K a 60 fps e girare filmati con funzione slow motion a 1080p, ha la tecnologia HDR per l’ottimizzazione della luminosità, il controllo vocale e uno schermo LCD touchscreen da 2 pollici, con riduzione del rumore provocato dal vento e audio stereo con 3 microfoni incorporati. Compra la GoPro Hero6 Black su Amazon.

GoPro Hero8 Black

Una delle migliori GoPro in assoluto è l’action camera Hero8 Black (la trovi su Amazon), un modello di ultima generazione progettato appositamente per garantire le massime prestazioni in ogni condizione di ripresa. Questa fotocamera digitale viene proposta con una struttura completamente impermeabile, presenta un display touchscreen, un sistema di stabilizzazione elettronica e può registrare video in 4K a 60 fps. La macchina è compatibile con i controlli vocali, con 15 comandi preimpostati molto utili, supporta lo streaming live HD e dispone di un sensore fotografico da 12 MP, ha la connettività Bluetooth e il modulo Wi-Fi integrato, con 3 microfoni incorporati e tecnologia HDR.

GoPro Fusion

Tra le GoPro migliori c’è senza dubbio la Fusion, una action camera straordinaria e ultracompatta, con registrazione video in risoluzione 5.2K con ottica a 360 gradi, comandi vocali, audio immersivo e rivestimento impermeabile resistente alle immersioni fino a 10 metri di profondità. La GoPro Fusion, acquistabile su Amazon, propone il nuovo comparto fotografico con sensore da 18 MP e ultragrandangolare con tecnologia VR360, il sistema OverCapture per l’estrazione di video standard dai filmati 360, è dotata di una stabilizzazione elettronica di ultima generazione con connettività GPS, Bluetooth e modulo Wi-Fi incorporato.

GoPro Max

Il top di gamma tra le action camera del brand è la GoPro Max, un modello esclusivo di fascia alta davvero unico, la scelta migliore per chi vuole soltanto il meglio (scopri quanto costa su Amazon). Questa macchina sensazionale permette di registrare video a 360 gradi, con tecnologia VR di supporto per la realtà virtuale, risoluzione 5.6K a 30 fps per i filmati e sensore fotografico da 16.6 MP per le foto sferiche, camera da 6.2 MP per gli scatti panoramici e definizione a 5.5 MP per le foto tradizionali. Questa GoPro ha la stabilizzazione elettronica Max Hypersmooth, uno schermo touch, 6 microfoni integrati, connettività GPS, Bluetooth e Wi-Fi con la possibilità di realizzare filmati Full HD per il live streaming.