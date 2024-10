Action in stile indiano: ecco il trailer di Citadel Honey Bunny

Fonte foto: Prime Video

È decisamente esplosivo il trailer di Citadel: Honey Bunny pubblicato in questi giorni da Prime Video, a poche settimane di distanza dal debutto della novità sulla piattaforma di streaming. Diretta da Raj e DK (alias Raj Nidimoru e Krishna DK), la serie ha come protagonisti Varun Dhawan e Samantha, è prodotta da D2R Films, Amazon MGM Studios e AGBO dei Fratelli Russo ed è l’atteso capitolo indiano del mondo Citadel.

Il trailer di Citadel: Honey Bunny

Scritta da Sita R. Menon insieme ai registi Raj & DK, Citadel: Honey Bunny è ambientata negli anni Novanta e, come mostra il trailer qui sotto, si preannuncia un thriller spionistico avvincente e ricco di azione e di stunt adrenalinici, oltre che con un grandioso aspetto visivo.

«Abbiamo ritenuto che questo fosse il momento giusto per offrire [al pubblico] uno sguardo sulla serie con un trailer ricco di azione che cattura l’incredibile mondo di Citadel: Honey Bunny», ha dichiarato Nikhil Madhok, Head of Originals di Prime Video, India, commentando appunto l’uscita del trailer.

«Raj & DK hanno aggiunto il loro tocco distintivo e il loro fascino a questo thriller spionistico ad alto contenuto di adrenalina, che promette un’avventura completamente nuova e avvincente per il nostro pubblico».

La trama di Citadel: Honey Bunny

Nella trama, lo stuntman Bunny (interpretato da Varun Dhawan) recluta l’attrice in difficoltà Honey (alias Samantha) per un lavoro. I due si ritrovano però catapultati in un mondo di azione ad alto rischio, spionaggio e tradimenti.

Quando anni dopo alcune persone del loro pericoloso passato verranno a cercarli, Honey e Bunny, che nel frattempo si sono allontanati, dovranno riuscire a ritrovarsi e a lottare fianco a fianco per proteggere la loro giovane figlia Nadia.

«Bunny è diverso da tutti i ruoli che ho interpretato finora», ha detto Varum. «Come spia, non solo conduce una doppia vita, ma ogni aspetto della sua personalità ha due lati distinti, il che è stato molto stimolante per me come attore. Nel contesto complesso della trama, per la sua interpretazione ho dovuto attingere ad una varietà di esperienze e personaggi che ho interpretato nel corso degli anni, oltre a prepararmi mentalmente e fisicamente per gli stunt faticosi e le scene d’azione, rendendola una delle mie performance più impegnative».

Samantha invece ha aggiunto: «Ad attirarmi verso questo progetto è stata l’opportunità di far parte di un contenuto d’intrattenimento ricco di azione, con una trama avvincente, con al centro personaggi complessi, intensi combattimenti corpo a corpo e stunt che rivaleggiano con gli standard internazionali, insieme alla prospettiva di svolgere un ruolo importante in questa raccolta di storie di spionaggio collegate tra loro».

Il cast di Citadel: Honey Bunny

Oltre ai già citati Varun Dhawan e Samantha, nel cast di Citadel: Honey Bunny ci sono Kay Kay Menon, Simran, Saqib Saleem, Sikandar Kher, Soham Majumdar, Shivankit Parihar e Kashvi Majmundar.

Quando esce Citadel: Honey Bunny

Citadel: Honey Bunny esce in esclusiva su Prime Video il 7 novembre 2024.

Si tratta della terza serie del franchise Citadel a uscire in streaming. Il 10 ottobre sulla piattaforma ha debuttato la serie Original italiana Citadel: Diana, con protagonista Matilda De Angelis.