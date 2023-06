Aigostar Ross Smart - Ventilatore a torre Smart WiFi

Il caldo è alle porte e, soprattutto nelle grandi città bisogna correre ai ripari quanto prima e provvedere all’acquisto di una delle varie soluzioni per il raffreddamento della propria abitazione. Le possibilità sono molte ma non tutte hanno prezzi accessibili: se da un lato l’aria condizionata è la migliore scelta possibile, dall’altra è anche vero che i prezzi sono elevati e c’è anche bisogno dell’intervento di un professionista per adeguare la casa e accogliere tutto l’apparato richiesto.

La soluzione più ovvia è quella di scegliere un ventilatore, ma nella sua accezione più moderna: un ventilatore Smart. Tra le molte soluzioni disponibili spicca sicuramente Aigostar Ross Smart, il ventilatore a torre progettato per garantire ambienti freschi, consumi ridotti e livelli di rumore bassissimi. Il tutto gestibile comodamente dall’applicazione ufficiale. E se grazie alle offerte di Amazon è possibile anche risparmiare qualche soldino sul prezzo di listino, allora non si può aspettare oltre.

Aigostar Ross Smart – ventilatore a torre – con display LED e Applicazione

Ventilatore Aigostar Ross Smart: scheda tecnica

Aigostar Ross Smart è un ventilatore intelligente pensato per rinfrescare ogni angolo della casa e, grazie alla sua estrema portabilità, può essere spostato comodamente al bisogno. Non manca nemmeno un occhio di riguardo da parte dell’azienda per l’estetica, con un design moderno perfetto per adattarsi facilmente a qualsiasi contesto da quello più ricercato fino a quello casalingo.

Ha tre velocità di utilizzo: naturale, normale e notturna e diverse funzionalità, in modo da rinfrescare l’ambiente ma in maniera completamente personalizzabile dall’utente, sfruttando anche le potenzialità della comodissima App AigoSmart che permette di regolare tutte le funzioni del dispositivo tramite smartphone.

Ed è proprio questo uno dei principali punti di forza di Aigostar Ross Smart: una grande semplicità di utilizzo, che lascia all’utilizzatore finale ampie possibilità di manovra, con tutte le impostazioni che possono essere gestite sia dal pannello LED integrato e sia dall’applicazione. Uno strumento perfetto quindi per tutte le esigenze e tutte le fasce d’età.

Inoltre garantisce anche consumi bassissimi, arrivando massimo a 50 W con la possibilità di personalizzare l’accensione e lo spegnimento tramite timer, in modo da regolare alla perfezione le ore di attività senza sprechi e con un occhio al risparmio energetico. Per chi utilizza il ventilatore anche durante le ore notturne Aigostar promette anche un livello di rumore estremamente basso, in modo che il dispositivo possa restare in funzione senza disturbare il sonno.

Ventilatore Aigostar Ross Smart: l’offerta su Amazon

Il ventilatore a torre Aigostar Ross Smart è un ottimo dispositivo, fondamentale per l’arrivo del caldo estivo, e pensato per essere un’alternativa potente ed economica all’aria condizionata, che oltretutto necessita di lavori di adeguamento del proprio appartamento.

Un vero e proprio must have che può essere acquistato al prezzo di listino di 99,99 euro ma che, grazie all’incredibile offerta di Amazon è disponibile ancora per qualche ora a 79,99 euro (-20%, -20 euro), un prezzo decisamente invitante che potrebbe convincere gli indecisi a provare finalmente un ventilatore Aigostar.

Aigostar Ross Smart – ventilatore a torre – con display LED e Applicazione